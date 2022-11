Cigarety si bez problémov kúpi každé piate dieťa

Združené obchodné reťazce, v ktorých ponuke sa nachádzajú aj tabakové výrobky, preto pristúpia k nasledovným krokom:

1. Intenzívnejšie školenia pre zamestnancov - nastavia vyššiu frekvenciu školení na tému dodržiavania zákona pre všetky úrovne - pokladníci, vedúci zmeny, vedúci predajní.

2. Sústredenie sa na brigádnikov a sezónnych pracovníkov – najmä počas letných mesiacov.

3. Vlastné mystery shoppingy - budú realizovať vlastné kontroly, v rámci ktorých budú interne kontrolovať dodržiavanie zákona.

4. Výraznejšie označenia zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov - kontrola umiestnenia info nálepiek zo strany obchodníkov – pokladnice, vstupné dvere.

5. Pomôcky na prepočet veku podľa dátumu narodenia - aktualizujú a distribuujú pomôcky na prepočet dosiahnutia oprávneného veku na predaj tabakových výrobkov.



• atraktívne témy,

• rovesnícky prístup

• workshopy v malých skupinách,

• bez pedagógov,

• nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia. H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov:

Bratislava 18. novembra (OTS) - Odborníci upozorňujú, že až 90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás fajčí až štvrtina (26 %) stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov . Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie.Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou obchodnou inšpekciou na prelome leta pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.SOI vykonala v horizonte štyroch týždňov 604 kontrolných nákupov po celom Slovensku, pričom viac ako polovica (53,8 %) bola v predajných jednotkách, v ktorých je predaj tabakových výrobkov minoritný oproti ostatným tovarovým skupinám. Viac ako 31,6 % kontrol bolo realizovaných v trafikách a novinových stánkoch a 14,6 % kontrol bolo na čerpacích staniciach.informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia a dodáva: „hovorí Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží.Najlepšie v kontrolnej akcii obstáli predajné jednotky, ktoré majú tabakové výrobky a súvisiaci tovar ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, teda trafiky a novinové stánky. Trafiky a PNS umiestnené v exteriéri chybovali v 15,3 %, v interiéri iba v 6,5 %. Čerpacie stanice chybovali vo viac ako pätine (22,7 %) kontrol. Najčastejšie, v štvrtine prípadov, predali tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkových jednotkách ako potraviny, či pohostinstvá, kedy z celkového počtu 325 kontrolných nákupov bolo porušenie zákazu zistené v 84 prípadoch, čo predstavuje 25,9 %. Z regionálneho hľadiska bolo najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov zistených v Trnavskom kraji a najmenej v Žilinskom kraji.“ dodáva na margo výsledkov kontrol Ján Roháč, vedúci Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia. Pod kontrolný dohľad bude spadať aj predaj nikotínových vrecúšok, ktoré od 1. januára 2023 už nebude možné predať neplnoletým osobám.Tohtoročné kontroly SOI však ukázali aj možnosti, ako ešte viac zlepšiť prevenciu na strane obchodníkov a nedopustiť predaj tabakových výrobkov neplnoletým. Dlhoročným partnerom iniciatívy Na veku záleží je aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, a tá v záujme ešte lepšieho uplatňovania práv a povinností pri predaji tabakových výrobkov pristúpila ku konkrétnym krokom. „“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Podľa Úradu verejného zdravotníctva aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.Tínedžeri podľa prieskumov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Závislosť na fajčení získava mladý organizmus omnoho rýchlejšie, a preto aj pri občasnom fajčení prestať s cigaretami je problém. Stres, či už v škole, doma, s rodičmi, vo vzťahu, s priateľmi, partiou, alebo zo spoločnosti celkovo, je jedným z dôvodov, prečo sa mladým ľuďom nedarí prestať fajčiť, alebo ani nezačať. Preto vznikol projekt H3KNISA, ktorým iniciatíva Na veku záleží cieli práve na rizikovú vekovú skupinu stredoškolákov a motivuje ich heknúť si svoj život k lepšiemu a bez fajčenia.hovorí Peter Guldan stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a jeden zo spolutvorcov preventívneho projektu H3KNISA.“ hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan. Projekt H3KNISA si od januára môžu jednoducho zrealizovať vo vlastnej réžii viaceré stredné školy, stačí zaslať prihlášku na webe projektu – www.h3knisa.sk Kľúčom k zdravšiemu životu detí a mladých ľudí nie sú príkazy a zákazy.prízvukuje za iniciatívu Bohumila Tauchmannová.Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.