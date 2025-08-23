< sekcia Import
Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu, ľuďom sa však po fajčení zvýši tep
Osobám, ktoré chcú skončiť s cigaretami, adresovali viaceré rady vrátane možných techník relaxu bez fajčenia.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu. Ľuďom sa však po fajčení zvýši tep. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Osobám, ktoré chcú skončiť s cigaretami, adresovali viaceré rady vrátane možných techník relaxu bez fajčenia.
„Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu. Môžete si odmerať srdcový tep pred a po zapálení cigarety. Zistíte, že sa vám zvýšil. Radšej sa opýtajte svojich nefajčiarskych priateľov, čo im pomáha relaxovať a vyskúšajte ich techniky,“ odporučili.
ÚVZ zároveň upozornil na ťažkosti, ktoré môže človek stretnúť, keď sa rozhodne prestať fajčiť. „Na jednej strane môže cítiť nespokojnosť s fajčením, hnev na samého seba a na druhej strane obavy z ukončenia fajčenia, prípadne obavy, že zlyhá pri odvykaní a nevydrží nefajčiť,“ skonštatoval.
Apeloval preto na ľudí, že ak si nevedia pomôcť sami, aby oslovili odborníkov na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. „Naši odborní pracovníci v poradniach poskytujú pre záujemcov individuálne alebo skupinové poradenstvo, počas ktorého motivujú klientov upraviť svoje postoje a zvyklosti a zanechať fajčenie,“ ozrejmil s tým, že poradenstvo je bezplatné.
