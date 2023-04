Čína zakáže plavbu lodí severne od Taiwanu pre úlomky vesmírnej rakety

Peking 13. apríla (TASR) — Čína v nedeľu zakáže lodiam vstup do oblasti severne od Taiwanu, kde by mohli dopadnúť úlomky vesmírnej rakety. Vo štvrtok to oznámil regionálny námorný úrad v čínskej provincii Fu-ťien. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Oblasť vzdialená približne 160 kilometrov od taiwanského hlavného mesta Tchaj-pej bude uzatvorená od 09.00 h do 15.00 h miestneho času (03.00 h – 09.00 h SELČ). Námorný úrad dodal, že lode budú mať do predmetnej lokality "zákaz vstupu".



Oznámenie o tomto zákaze prišlo len deň po tom, čo Čína oznámila, že severne od Taiwanu v nedeľu nakrátko vyhlási bezletovú zónu. Ako dôvod uviedla bližšie nešpecifikované "vesmírne aktivity". Taiwanské ministerstvo dopravy informovalo, že obmedzenia budú 16. apríla v platnosti od 09.30 h do 09.57 h miestneho času (03.30 h – 03.57 h SELČ).



Čínske ministerstvo zahraničných vecí však na pravidelnej štvrtkovej tlačovej konferencii odmietlo potvrdiť, či bezletovú zónu skutočne vyhlási.



Peking v pondelok ukončil trojdňové rozsiahle vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, v rámci ktorých nacvičoval simulácie útokov či blokádu ostrova.