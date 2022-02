Číne nevyrobila dostatok suvenírov pre olympiádu, v obchodoch sú rady

Peking 6. februára (TASR) - Číne sa nepodarilo vyrobiť dostatočné množstvo suvenírov pre ZOH 2022 v Pekingu. V krajine pandy je o oficiálneho maskota - pandu Bing Dwen Dwen - obrovský záujem, no dopyt vysoko prevyšuje ponuku.



Ako informovala agentúra AFP, čínski obyvatelia sa k maskotom nevedia dostať. Miestne médiá píšu o dlhých radoch pred hlavným obchodom so suvenírmi v Pekingu. Mnohí fanúšikovia to po dlhom čakaní znechutení vzdali. Podľa hovorcu organizačného výboru Čao Wej-tunga problémy s dodávkami súvisia so sviatkami spojenými s lunárnym novým rokom. Ten sa v Číne začal 1. februára 2022, pričom festivaly a slávnosti trvajú 15 dní.



"V krajine sú stále prázdniny súvisiace s jarným festivalom. Mnohí pracovníci v továrni si vybrali na toto obdobie voľno, aby mohli byť doma s rodinami, čo ovplyvnilo dodávky licencovaných produktov. Snažíme sa teraz koordinovať produkciu a dodávky maskotov Bing Dwen Dwen," cituje TASR slová hovorcu pre AFP. Užívatelia na sociálnych sieťach sa sťažujú, že sa k plyšovým pandám nevedia dostať ani cez internetové obchody, maskoty sú vypredané aj v eshopoch.



Maskot ZOH 2022 je odraz čínskeho zmyslu pre vedu a technológiu, dizajnom má osloviť aj najmenších. Panda Bing Dwen Dwen zvíťazila spomedzi šesťtisíc námetov a navrhol ju Cchao Süe, ktorý je hlavný dizajnér na Akadémii výtvarných umení v čínskom meste Kanton. Jej typickými prvkami sú srdce zo zlata a láska k všetkým športom. Panda je v Číne populárna ako národný poklad a jedno z najobľúbenejších zvierat krajiny.