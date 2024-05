Peking 18. mája (TASR) - Čínske banky sprísňujú kontrolu nad obchodom s Ruskom. Dôvodom sú obavy z nových sankcií USA v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Testujú tak priateľstvo "bez hraníc" medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Obchod Číny s Ruskom dosiahol v uplynulých rokoch rekordné hodnoty. Peking teraz čelí obvineniam, že pomáha vojnovej ekonomike svojho spojenca, ktorý vo februári 2022 napadol Ukrajinu.



Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň navštívil Peking, aby posilnil vzájomné vzťahy s Čínou po tom, ako Západ zaviedol sankcie proti Moskve pre vojnu na Ukrajine.



Ale nedávne nariadenie amerického prezidenta Joea Bidena z decembra povoľuje sekundárne sankcie voči zahraničným bankám, ktoré sa podieľajú na ruskej vojnovej mašinérii. To umožňuje americkému ministerstvu financií odstrihnúť ich od globálneho finančného systému SWIFT.



Odvtedy niekoľko čínskych bánk zastavilo alebo spomalilo transakcie s ruskými klientmi. Potvrdilo to osem zdrojov z oboch krajín zapojených do cezhraničného obchodu.



"Momentálne je ťažké dostať peniaze z Ruska," povedal jeden čínsky veľkoobchodník s oblečením, ktorý nechcel byť menovaný. "Banky neuvádzajú dôvod, ale pravdepodobne je to pre hrozbu (sankcií) z Ameriky," dodal.



Podľa čínskych obchodníkov banky zavádzajú dodatočné kontroly na cezhraničné zúčtovanie, aby vylúčili akékoľvek riziko sankcií. Preverovanie môže trvať mesiace. Viedlo tiež k zvýšeniu nákladov, čo spôsobilo "krízu peňažných tokov" v menších importno-exportných podnikoch.



Zdržanie platieb sa zhoduje s poklesom čínskeho vývozu do Ruska v marci a apríli. Spomalenie spracovania platieb "ostro kontrastuje" s rýchlym vybavovaním transakcií denominovaných v jüanoch v minulosti.



Obchod medzi Čínou a Ruskom od invázie na Ukrajinu vzrástol a v roku 2023 dosiahol podľa colných údajov Pekingu 240 miliárd USD (221,56 miliardy eur). Začiatkom roka sa však v ruských médiách prvýkrát objavili správy, že ruské spoločnosti majú problémy so zúčtovaním platieb s čínskymi bankami.



Kremeľ pripustil problém vo februári, pričom hovorca Dmitrij Peskov neskôr kritizoval "bezprecedentný" tlak USA na Čínu.



Peking meškanie verejne nepriznal, no jeho ministerstvo zahraničných vecí agentúre uviedlo, že je proti "jednostranným a nezákonným sankciám USA". Čínske banky sa však "v zákulisí" snažia vyhnúť problémom.



"Zisťovanie, či platby nesúvisia s ruským vojensko-priemyselným komplexom predstavuje značnú výzvu pre čínske spoločnosti a banky," povedal Alexander Gabuev, riaditeľ Euroázijského centra Carnegie Russia v Berlíne, podľa ktorého banky uprednostňujú bezpečie pred objemom transakcií.



Riešením problémov Ruska by mohol byť krok, ktorý už dlho navrhujú krajiny, ktoré sa chcú chrániť pred americkými sankciami: finančné systémy nezávislé od amerického dolára.



(1 EUR = 1,0832 USD)