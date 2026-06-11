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Čínski vedci objavili najväčšie VEĽRYBIE POHREBISKO na svete
Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré až 5,3 milióna rokov.
Autor TASR
Paríž 11. júna (TASR) - Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší veľrybí cintorín na svete. Zistili tiež, že rozsiahla plocha pokrytá mŕtvymi telami týchto cicavcov poskytuje útočisko obrovským spoločenstvám hlbokomorských živočíchov. Vyplýva to z výskumu zverejneného v stredu v časopise Nature, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré až 5,3 milióna rokov.
V rámci výskumu vykonala ponorka Fen-tou-če v roku 2023 celkovo 32 ponorov. Viezla troch ľudí, ktorí pomocou robotických ramien zbierali vzorky skamenelín.
Malé ponorné plavidlo čínskych výskumníkov zachytilo na dne oceána mnoho živočíchov, z ktorých mnohé sú pre vedu pravdepodobne nové. Výskumníci zistili, že tieto organizmy využívajú telá uhynutých veľrýb ako zdroj potravy. Boli medzi nimi napríklad medúzy, hviezdice, červy a mäkkýše.
Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200-kilometrového koridoru kostí v Indickom oceáne západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby.
Hlavný autor štúdie Siao-tchung Pcheng z Čínskej akadémie vied pre agentúru AFP uviedol, že výskumníci boli „ohromení“, keď sa objasnil rozsah ich objavu.
Už v minulosti sa zistilo, že keď veľryby uhynú a klesnú na morské dno, ich telá slúžia ako zdroj potravy pre hlbokomorské tvory.
„Objav nekropoly takého rozsahu bol však úplne neočakávaný: rozloha, hĺbka a vekový rozsah ďaleko presahovali všetko, čo sme si dokázali predstaviť,“ povedal Siao-tchung Pcheng.
Predpokladá sa, že veľryby v tejto konkrétnej oblasti uhynuli v takomto hojnom počte, pretože ide o obľúbené lovisko. Zároveň sa tam nachádza priekopa v tvare V, ktorá zosúva uhynuté jedince na morské dno.
Na základe počtu nájdených kostí vedci odhadli, že v oblasti by sa mohlo nachádzať viac než desať miliónov tiel.
Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré až 5,3 milióna rokov.
V rámci výskumu vykonala ponorka Fen-tou-če v roku 2023 celkovo 32 ponorov. Viezla troch ľudí, ktorí pomocou robotických ramien zbierali vzorky skamenelín.
Malé ponorné plavidlo čínskych výskumníkov zachytilo na dne oceána mnoho živočíchov, z ktorých mnohé sú pre vedu pravdepodobne nové. Výskumníci zistili, že tieto organizmy využívajú telá uhynutých veľrýb ako zdroj potravy. Boli medzi nimi napríklad medúzy, hviezdice, červy a mäkkýše.
Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200-kilometrového koridoru kostí v Indickom oceáne západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby.
Hlavný autor štúdie Siao-tchung Pcheng z Čínskej akadémie vied pre agentúru AFP uviedol, že výskumníci boli „ohromení“, keď sa objasnil rozsah ich objavu.
Už v minulosti sa zistilo, že keď veľryby uhynú a klesnú na morské dno, ich telá slúžia ako zdroj potravy pre hlbokomorské tvory.
„Objav nekropoly takého rozsahu bol však úplne neočakávaný: rozloha, hĺbka a vekový rozsah ďaleko presahovali všetko, čo sme si dokázali predstaviť,“ povedal Siao-tchung Pcheng.
Predpokladá sa, že veľryby v tejto konkrétnej oblasti uhynuli v takomto hojnom počte, pretože ide o obľúbené lovisko. Zároveň sa tam nachádza priekopa v tvare V, ktorá zosúva uhynuté jedince na morské dno.
Na základe počtu nájdených kostí vedci odhadli, že v oblasti by sa mohlo nachádzať viac než desať miliónov tiel.