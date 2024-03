Čínski vedci vyrobili optický disk s kapacitou 15.000 DVD

Šanghaj 19. marca (TASR) – Čínski vedci vyvinuli nový druh optického disku, na ktorý je možné uložiť až 125 terabajtov (TB) údajov, teda približne toľko ako na 15.000 diskov DVD, uvádza štúdia zverejnená vo februárovom čísle časopisu Nature. TASR informuje na základe správy servera Live Science.



Najnovší objav čínskych vedcov má podobu optického disku z nového druhu materiálu, ktorým je farbivom dotovaný fotorezistor s emisnými luminogénmi spúšťanými agregáciou (dye-doped photoresist with aggregation-induced emission luminogens – AIE-DDPR) s vysokou plošnou hustotou, ktorý umožňuje zapisovať viac údajov ako na rovnakú plochu pevných diskov (HDD).



Vyššiu plošnú hustotu zápisu údajov dosiahli zápisom na úrovni molekúl. Umožňujú to dve chemikálie – izopropyltioxantón (ITX) a dipentaerytritol pentaakrylát (DTPA). ITX je fotoiniciátor, látka reagujúca na vystavenie svetlu napríklad z laseru. DTPA je monomér (malá molekula) s vysokou fotosenzitivitou reagujúca na svetlo.



Technológia využíva tiež vysoko presné femtosekundové lasery, ktoré spolu s ďalšími technologickými inováciami umožňujú dosiaľ najvyššiu hustotu zápisu. Názov tohto druhu laserov je odvodený od dĺžky emitovaných impulzov trvajúcich približne jednu femtosekundu – jednu miliardtinu z milióntiny jednej sekundy. Femtosekundové lasery slúžia však aj v iných oblastiach, lekári ich využívajú napríklad na odstraňovanie šedého zákalu.



Vedci na navýšenie kapacity využili tiež zápis údajov na obe strany disku a vo viacerých vrstvách s hrúbkou iba jedného mikrometra (jednej tisíciny milimetra). Tím vedcov vďaka tomu na jeden disk zapísal 100 vrstiev údajov, čím dosiahol kapacitu až 125 terabajtov (TB).



Na efektívne využitie tejto technológie je však potrebné zvýšiť prenosové rýchlosti údajov a znížiť jej energetickú náročnosť.



Optické disky, ako sú CD, DVD či Blue-ray, si v minulosti získali popularitu pre nízku cenu a trvácnosť zapísaných údajov. Štandardné CD má kapacitu približne 700 megabajtov (MB) alebo 0,7 gigabajtu (GB), DVD pojme približne 4,7 GB údajov a Blue-ray disk až 25 GB.



Ešte väčšiu kapacitu majú elektronické záznamové médiá – flashové disky označované aj ako USB kľúče. V súčasnosti sa ich kapacita bežne pohybuje na úrovni 128 – 256 GB, sú však dostupné aj USB kľúče s kapacitou jedného TB.



Najväčšiu kapacitu ponúkajú pevné disky (HDD), kapacita bežne dostupných komerčných modelov dosahuje 16 TB, hoci sú dostupné aj HDD pre servery s vyššou kapacitou.



USB kľúče a HDD okrem mnohonásobne vyššej kapacity ponúkajú aj možnosť prakticky donekonečna zapisovať a vymazávať údaje. Na väčšinu optických diskov možno údaje zaznamenať iba raz.



Objav by mohol revolučne zmeniť ukladanie údajov, pretože by podporil ďalšiu miniaturizáciu pamäťových médií.



Je tiež potrebné upozorniť na rozdiel medzi dvomi často zamieňanými jednotkami používanými nielen v kontexte kapacity a ukladania údajov, ale aj pri prenosových rýchlostiach (napríklad internetového pripojenia). Sú nimi bit a bajt (pôvodne "byte").



Bit (značka b) je základná jednotka informácie a nadobúda podobu jednej z dvoch logických hodnôt (napr. pravda/nepravda, jednotka/nula, zapnutý/vypnutý).



Bajt (značka B) je zoskupením viacerých bitov, v súčasnosti v drvivej väčšine prípadov zodpovedá ôsmim bitom (1 B = 8 b).



Kapacita pamäťových médií sa bežne udáva v bajtoch uvedených v kombinácii s niektorou predponou sústavy SI (1 megabajt = 1.000.000 bajtov). Vyhlásenie čínskych vedcov, že sa im podarilo dosiahnuť disk s kapacitou jedného petabitu (1 Pb), je teda pravdivé, hoci v bežne používaných jednotkách kapacita nového disku dosahuje "iba" 125 TB, teda 0,125 petabajtu (PB).