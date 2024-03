Volebné moratórium sa opäť predĺžilo, potrvá do 22.30 h

Bratislava 23. marca (TASR) - Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb opäť predĺžili, potrvá do 22.30 h. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



Dôvodom je, že v obci Norovce v okrese Topoľčany otvorili volebnú miestnosť o polhodinu neskôr.



Dôvodom prvého predĺženia moratória bol kolaps člena komisie



Dôvodom je skolabovanie člena komisie v jednom z volebných okrskov v Senici. Avizoval to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.



"Vyskytla sa jedna situácia v Senici v okrsku číslo šesť, kde skolaboval v dopoludňajších hodinách jeden člen volebnej komisie. Z tohto dôvodu bolo v danom okrsku na 20 minút prerušené hlasovanie," ozrejmil s tým, že hlasovanie v danom okrsku aj moratórium sa preto predĺži o 20 minút. Okrem toho je podľa jeho slov priebeh volieb na Slovensku pokojný.



Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová priblížila, že na infolinku, ktorú pre voľby zriadil rezort, sa ľudia obracajú najmä pre problémy s dokladmi. "Minimálny počet telefonátov je zameraný na nejakú kritiku prípadného neférového konania kandidátov alebo členov okrskových komisií," dodala.



Na priebeh volieb počas celého dňa dohliada aj polícia. Riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia PZ Stanislav Hromádka ubezpečil, že od rána nedošlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.