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Členom misie NASA Artemis bude prvýkrát Európan
Parmitano bude pilotom misie a zároveň prvým Európanom, ktorý sa stane súčasťou programu Artemis.
Autor TASR
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Houston 9. júna (TASR) — Američania Randy Bresnik, Frank Rubio a Andre Douglas a taliansky astronaut Luca Parmitano z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) budú tvoriť posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027. Na tlačovej konferencii v Houstone to v utorok oznámil Jeremy Parsons, manažér programu Artemis, ktorý realizuje americký Národný úradom pre letectvo a vesmír (NASA). TASR o tom informuje na základe správ televízie NBC News a agentúry AFP.
Parmitano bude pilotom misie a zároveň prvým Európanom, ktorý sa stane súčasťou programu Artemis. Veliteľom misie bude Bresnik, Rubio a Douglas budú špecialistami. Za náhradníka bol určený americký astronaut Bob Hines.
Parmitano bol testovacím pilotom talianskeho letectva a astronautom ESA sa stal v roku 2009. Absolvoval dva pobyty na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a niekoľko náročných výstupov do vesmíru, vrátane jedného, pri ktorom mohol prísť o život, keď sa jeho prilba začala napĺňať vodou.
Bresnik je astronautom NASA od roku 2004. Do vesmíru letel v roku 2009 na palube raketoplánu Atlantis a v roku 2017 ako veliteľ 53. posádky ISS.
Rubio drží primát najdlhšieho pobytu amerického astronauta vo vesmíre - pri svojom prvom lete bol na ISS 371 dní (od septembra 2022 do septembra 2023).
Misia Artemis 3 mala pôvodne dopraviť prvých ľudí na Mesiac od roku 1972, to sa však po zmene plánov stane až počas misie Artemis 4, ktorá je plánovaná na rok 2028. Artemis 3 sa po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Pôjde najmä o nácvik priblíženia a spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi spoločností SpaceX a Blue Origin. Obe firmy potvrdili, že ich pristávacie moduly budú pripravené na testovanie v plánovanom termíne.
NASA uvádza, že pôjde o jednu z najkomplexnejších testovacích misií v histórii americkej pilotovanej kozmonautiky. Po štarte z Kennedyho vesmírneho centra na Floride vykoná kozmická loď Orion sériu systémových kontrol a následne sa pokúsi o prvé spojenie s jedným alebo oboma pristávacími modulmi v nízkej obežnej dráhe Zeme. Testovať sa budú hardvérové rozhrania, softvérové systémy, pohonné jednotky aj podporné systémy pre posádku.
Misia Artemis 3 potrvá približne dva týždne, teda zhruba o štyri dni dlhšie ako misia Artemis 2, v rámci ktorej kozmická loď Orion začiatkom apríla obletela okolo Mesiaca.
„Každý aspekt misie Artemis 3 nám poskytne prehľad o tom, ako spresniť naše plány pre Artemis 4. Táto misia je zámerne navrhnutá tak, aby podstupovala kalkulované riziká a budúce posádky boli úspešnejšie, keď vstúpime na povrch Mesiaca,“ povedal Parsons.
Zároveň potvrdil, že prepracovaný tepelný štít kozmickej lode Orion, ktorý sa poškodil počas bezpilotnej misie Artemis 1, bol úspešne otestovaný a je pripravený na inštaláciu.
Otázniky však podľa NBC News pretrvávajú nad pripravenosťou spoločnosti Blue Origin, ktorá nedávno zaznamenala vážnu nehodu. Počas testu motora explodovala na Myse Canaveral raketa New Glenn, čo spôsobilo rozsiahle škody na jej jedinej funkčnej štartovacej rampe. Incident môže ovplyvniť nielen Artemis 3, ale aj ďalšie plánované misie NASA. Napriek tomu Blue Origin uviedla, že pristávací modul pre Artemis 3 bude pripravený na štart v roku 2027.
NASA plánuje, že v rámci misie Artemis 4 sa pristávací modul spojí s loďou Orion na obežnej dráhe Mesiaca. Dvaja astronauti prestúpia do modulu, ktorý pristane na Mesiaci. Po ukončení ich pobytu sa modul opäť spojí s Orionom, ktorý posádku dopraví späť na Zem.
Ak bude misia Artemis 3 úspešná, Spojené štáty by mohli predbehnúť Čínu, ktorá chce dostať svojich tajkonautov na mesačný povrch do roku 2030.
Parmitano bude pilotom misie a zároveň prvým Európanom, ktorý sa stane súčasťou programu Artemis. Veliteľom misie bude Bresnik, Rubio a Douglas budú špecialistami. Za náhradníka bol určený americký astronaut Bob Hines.
Parmitano bol testovacím pilotom talianskeho letectva a astronautom ESA sa stal v roku 2009. Absolvoval dva pobyty na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a niekoľko náročných výstupov do vesmíru, vrátane jedného, pri ktorom mohol prísť o život, keď sa jeho prilba začala napĺňať vodou.
Bresnik je astronautom NASA od roku 2004. Do vesmíru letel v roku 2009 na palube raketoplánu Atlantis a v roku 2017 ako veliteľ 53. posádky ISS.
Rubio drží primát najdlhšieho pobytu amerického astronauta vo vesmíre - pri svojom prvom lete bol na ISS 371 dní (od septembra 2022 do septembra 2023).
Misia Artemis 3 mala pôvodne dopraviť prvých ľudí na Mesiac od roku 1972, to sa však po zmene plánov stane až počas misie Artemis 4, ktorá je plánovaná na rok 2028. Artemis 3 sa po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Pôjde najmä o nácvik priblíženia a spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi spoločností SpaceX a Blue Origin. Obe firmy potvrdili, že ich pristávacie moduly budú pripravené na testovanie v plánovanom termíne.
NASA uvádza, že pôjde o jednu z najkomplexnejších testovacích misií v histórii americkej pilotovanej kozmonautiky. Po štarte z Kennedyho vesmírneho centra na Floride vykoná kozmická loď Orion sériu systémových kontrol a následne sa pokúsi o prvé spojenie s jedným alebo oboma pristávacími modulmi v nízkej obežnej dráhe Zeme. Testovať sa budú hardvérové rozhrania, softvérové systémy, pohonné jednotky aj podporné systémy pre posádku.
Misia Artemis 3 potrvá približne dva týždne, teda zhruba o štyri dni dlhšie ako misia Artemis 2, v rámci ktorej kozmická loď Orion začiatkom apríla obletela okolo Mesiaca.
„Každý aspekt misie Artemis 3 nám poskytne prehľad o tom, ako spresniť naše plány pre Artemis 4. Táto misia je zámerne navrhnutá tak, aby podstupovala kalkulované riziká a budúce posádky boli úspešnejšie, keď vstúpime na povrch Mesiaca,“ povedal Parsons.
Zároveň potvrdil, že prepracovaný tepelný štít kozmickej lode Orion, ktorý sa poškodil počas bezpilotnej misie Artemis 1, bol úspešne otestovaný a je pripravený na inštaláciu.
Otázniky však podľa NBC News pretrvávajú nad pripravenosťou spoločnosti Blue Origin, ktorá nedávno zaznamenala vážnu nehodu. Počas testu motora explodovala na Myse Canaveral raketa New Glenn, čo spôsobilo rozsiahle škody na jej jedinej funkčnej štartovacej rampe. Incident môže ovplyvniť nielen Artemis 3, ale aj ďalšie plánované misie NASA. Napriek tomu Blue Origin uviedla, že pristávací modul pre Artemis 3 bude pripravený na štart v roku 2027.
NASA plánuje, že v rámci misie Artemis 4 sa pristávací modul spojí s loďou Orion na obežnej dráhe Mesiaca. Dvaja astronauti prestúpia do modulu, ktorý pristane na Mesiaci. Po ukončení ich pobytu sa modul opäť spojí s Orionom, ktorý posádku dopraví späť na Zem.
Ak bude misia Artemis 3 úspešná, Spojené štáty by mohli predbehnúť Čínu, ktorá chce dostať svojich tajkonautov na mesačný povrch do roku 2030.