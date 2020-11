Čo je nové na knižnom trhu?

Bratislava 25. novembra (TASR) – Nové tituly ženského románu, fantasy, psychologického trileru aj futbalovej histórie od domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch v ponuke slovenských knižných obchodov.



Táňa Keleová-Vasilková (1964) prichádza s novým ženským románom Manželky po rokoch. Štyri priateľky – Iva, Diana, Martina a Michaela – sa k autorke po dvadsiatich dvoch rokoch vrátili. Príbeh o štyroch ženách, ktorých život rokmi prešiel nevyhnutnou premenou, alebo aj nie. V niečom sa zmenili ony, veľa sa udialo v ich živote, ale ich túžby a sny zostali podobné tým, ktorých aj pred rokmi mali plnú náruč. Len sa trocha uskromnili. Dotkol sa ich čas a niečo museli prehodnotiť, vyriešiť, zmeniť, možno to urobil sám život.



Pod športovou novinkou Slovan do toho! je podpísaný spisovateľ a novinár Ľuboš Jurík (1947). Klub s viac ako storočnou tradíciou je dosiaľ naším jediným, ktorý získal najvyššiu európsku trofej. Dejiny Slovana sú aj dejinami Slovenska za posledných 100 rokov. Monumentálna, unikátnymi dobovými fotografiami ilustrovaná knižná mozaika mapuje storočnú históriu belasých, oživuje dávne i menej dávne hviezdne okamihy, legendárne osobnosti, strhujúce príbehy slovanistov, ponúka autentické výpovede hráčov, trénerov, funkcionárov, športových novinárov, ale aj umelcov a iných prominentných fanúšikov belasej legendy.



Z pera Američanky Sarah J. Maas (1986) je nový fantasy román Mesto Luny. Hlavná postava Bryce Quinlanová viedla takmer dokonalý život. Náhle však príde o všetko, keď démon zavraždí jej najbližších priateľov. Ten sa síce dostane za mreže, ale zrazu sa vraždy začínajú nanovo. Bryce začína vyšetrovanie, v ktorom je hnaná túžbou po pomste. Pomáha jej padlý anjel Hunt Athalar, zotročený tými, ktorých sa kedysi pokúsil zvrhnúť. Túži po slobode, ale dostane ju iba vtedy, ak pomôže Bryce nájsť nebezpečného vraha. Dvojica čelí sile, čo ohrozuje všetko a všetkých, ktorí sú im drahí.



Autorkou psychologického trileru Rebecca je britská prozaička Daphne du Maurier (1907 - 1989). Hlavná hrdinka románu sa na francúzskej Riviére zaľúbi do príťažlivého a zámožného Angličana Maximiliana de Winter. Ľúbostný vzťah zakrátko spečatia manželským sľubom a zdá sa, že mladá manželka si rýchlo zvykne na nový domov na romantickom anglickom pobreží. Netuší však, že na jej šťastie čoskoro začne vrhať tieň tajomný prízrak Maximovej prvej ženy, nebohej Rebeccy. Vo vytváraní stiesňujúceho ovzdušia nemalú úlohu zohráva komorná, pani Danversová, ktorá je presvedčená, že nikto nemôže a nesmie nahradiť predchádzajúcu šarmantnú a vo všetkom dokonalú pani domu. Tento román vyšiel prvýkrát v roku 1938 a vyvolal veľké ohlasy. Svoj prvý hollywoodsky film nakrútil na jeho motívy slávny Alfred Hitchcock.