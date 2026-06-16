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Čo sa stane, keď sa dnešné tínedžerky ocitnú v stredovekom Uhorsku?
Pätica kamarátok sa teší, ako strávi dva dni úplne bez rodičov.
Autor OTS
Bratislava 16. júna (OTS) - Nová kniha slovenského autora Pavla Weissa Klietka hanby pozýva mladých čitateľov a čitateľky na dobrodružnú cestu naprieč storočiami. Prvý diel novej série Príbehy z tajomného mlyna spája napätie, humor, tajomstvá aj skutočné historické udalosti do príbehu, ktorý dokazuje, že dejiny môžu byť rovnako napínavé ako tie najlepšie fantasy príbehy.
Pätica kamarátok sa teší, ako strávi dva dni úplne bez rodičov. Dievčatá však netušia, že je pred nimi úplné iné prázdninové dobrodružstvo, než na aké boli doteraz zvyknuté. Vďaka čarom sa ocitnú v stredovekom Uhorsku, kde budú musieť čeliť svetu, v ktorom platia úplne iné pravidlá.
Na ich ceste nebudú chýbať napínavé situácie, nečakané zvraty ani poriadna dávka humoru. Pavol Weiss vytvoril príbeh, ktorý dokáže mladých čitateľov zabaviť a zároveň v nich prebudiť záujem o našu minulosť. História tu nie je len kulisou, ale živou súčasťou deja. Vďaka tomu sa mladí čitatelia hravou formou dozvedia množstvo zaujímavostí o živote v stredovekom Uhorsku.
Kniha Klietka hanby je určená predovšetkým čitateľom a čitateľom od 10 rokov, no poteší každého, kto má rád dobrodružné príbehy, záhady a cestovanie v čase.
Knihu ilustrovala Tereza Bird.
Pavol Weiss (1962) absolvoval štúdium scenáristiky a dramaturgie na FAMU v Prahe. V roku 2003 debutoval románom Žime, potom uvidíme (2003), nasledovala novela Pomsta (2004), generačný román Traja priatelia (2006), kniha poviedok Treba na chvíľu odísť (2011) a román 2 500 týždňov (2024) Pre deti napísal dobrodružné knihy Tajomný mlyn v Karpatoch (2016) a Tajomný mlyn v Karpatoch – Turecký poklad (2017). V divadle debutoval v roku 2006 v Divadle Astorka trpkou komédiou Priateľky a Astorka uviedla aj sociálnu drámu Bajmann Brothers, s ktorou rok predtým uspel v anonymnej súťaži DRÁMA. SND uviedlo v roku 2016 hru Zo života ľudstva. Inicioval a vydal reprezentatívnu publikáciu o súčasnej slovenskej maľbe MAĽBA SK, v ktorej 15 teoretikov a kurátorov predstavuje 42 maliarov a maliarok. S manželkou vedie galériu súčasného umenia White & Weiss.
Pätica kamarátok sa teší, ako strávi dva dni úplne bez rodičov. Dievčatá však netušia, že je pred nimi úplné iné prázdninové dobrodružstvo, než na aké boli doteraz zvyknuté. Vďaka čarom sa ocitnú v stredovekom Uhorsku, kde budú musieť čeliť svetu, v ktorom platia úplne iné pravidlá.
Na ich ceste nebudú chýbať napínavé situácie, nečakané zvraty ani poriadna dávka humoru. Pavol Weiss vytvoril príbeh, ktorý dokáže mladých čitateľov zabaviť a zároveň v nich prebudiť záujem o našu minulosť. História tu nie je len kulisou, ale živou súčasťou deja. Vďaka tomu sa mladí čitatelia hravou formou dozvedia množstvo zaujímavostí o živote v stredovekom Uhorsku.
Kniha Klietka hanby je určená predovšetkým čitateľom a čitateľom od 10 rokov, no poteší každého, kto má rád dobrodružné príbehy, záhady a cestovanie v čase.
Knihu ilustrovala Tereza Bird.
O autorovi
Pavol Weiss (1962) absolvoval štúdium scenáristiky a dramaturgie na FAMU v Prahe. V roku 2003 debutoval románom Žime, potom uvidíme (2003), nasledovala novela Pomsta (2004), generačný román Traja priatelia (2006), kniha poviedok Treba na chvíľu odísť (2011) a román 2 500 týždňov (2024) Pre deti napísal dobrodružné knihy Tajomný mlyn v Karpatoch (2016) a Tajomný mlyn v Karpatoch – Turecký poklad (2017). V divadle debutoval v roku 2006 v Divadle Astorka trpkou komédiou Priateľky a Astorka uviedla aj sociálnu drámu Bajmann Brothers, s ktorou rok predtým uspel v anonymnej súťaži DRÁMA. SND uviedlo v roku 2016 hru Zo života ľudstva. Inicioval a vydal reprezentatívnu publikáciu o súčasnej slovenskej maľbe MAĽBA SK, v ktorej 15 teoretikov a kurátorov predstavuje 42 maliarov a maliarok. S manželkou vedie galériu súčasného umenia White & Weiss.