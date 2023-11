COLDISEPT NANOSILVER: Komplexná podpora pre liečbu ORL ochorení

Zdravotné pomôcky Foto: Alpen Pharma Group

Bratislava 16. novembra (OTS) - Uši, nos a krk patria medzi orgány, ktoré majú veľa spoločného. Podobné slizničné výstelky a anatomické spojenie prispievajú k výskytu rovnakých problémov. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest sú veľmi bežné, a to nielen v období sezónnych vírusových infekcií. Príznaky bývajú obvykle relatívne mierné, no infekcia v niektorých prípadoch môže spôsobiť ťažkosti, ktoré vás zavedú až k lekárovi v odbore ORL. Na podporu liečby môžete využiť radu COLDISEPT NANOSILVER.Zápalové ochorenia hrdla, nosa a uší nie sú nič príjemné. Liečba si vyžaduje určitý čas, no môžete si sami zmierňovať nepríjemné príznaky. Rad zdravotných pomôcok Coldisept nanoSILVER bola vytvorená pre komplexnú podporu liečby zápalových ORL ochorení. Kľúčovou zložkou sú nanokrúžky koloidného striebra, ktorých účinnosť bola preukázaná proti mnohým typom vírusov a baktérií. Dokonca aj tým, ktoré spôsobujú akútne infekcie horných dýchacích ciest.Nanokrúžky potláčajú vírusy a baktérie a bránia ich šíreniu. V kombinácii s extraktom z Chondrus crispus (írskeho machu) a roztokom minerálnych solí vzniká aktívna vrstva gélu. Táto vrstva tvorí ochrannú bariéru, chráni sliznicu a bráni baktériám a vírusom v útokoch.Zápal hrdla spôsobený baktériami alebo plesňami a rekonvalescencia po odstránení mandlí. Ústny sprej Coldisept nanoSilver vytvára na sliznici úst, hrdla a mandlí gélovú vrstvu, ktorá ju chráni pred baktériami a vírusmi, ale aj fyzikálnymi a chemickými vplyvmi. Zdravotná pomôcka navyše znižuje nepríjemné príznaky zápalu, ako je bolesť, pálenie a suchosť, a podporuje proces regenerácie. Môžete ho používať aj dlhodobo, bez rizika návyku.Problémy s nosnými dutinami patria medzi najbežnejšie ťažkosti v oblasti horných dýchacích ciest. Počas života trápia každého, väčšinou vo forme klasického nádchu, občas však prerastú aj do nepríjemných zápalov vedľajších nosných dutín alebo infekcie hltana. Na podporu liečby nádchy a regeneráciu nosovej sliznice bol špeciálne vyvinutý nosový sprej Coldisept nanoSilver, ktorý zmierni pálenie nosa a zároveň chráni sliznicu pred škodlivými vonkajšími vplyvmi.Zápal vonkajšieho zvukovodu dokáže potrápiť nielen deti, ale aj dospelých. Nech už sú pôvodcom baktérie alebo plesne, ušné kvapky Coldisept nanoSilver pomáhajú. Obsahujú nanokrúžky koloidného striebra a medi, ktoré potláčajú rast mikroorganizmov a tým podporujú liečbu zápalu. Kvapky zároveň zmäkčujú a odstraňujú nečistoty v vonkajšom zvukovode a vytvárajú ochrannú bariéru, ktorá bráni opakovaným ochoreniam.Zdravotné pomôcky COLDISEPT NANOSILVER sú určené pre dospelých a deti od 6 rokov.