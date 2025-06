Máj lámal teplotné rekordy: Bol druhý najhorúcejší v histórii

Berlín 11. mája (TASR) - Tohtoročný máj bol celosvetovo druhým najteplejším májom v doterajšej histórii meraní s priemernou globálnou teplotou 15,79 stupňa Celzia. Uviedla to Služba monitorovania zmeny klímy (C3S) programu Copernicus Európskej únie. Za rekordom z mája 2024 podľa nej zaostal tento údaj o 0,12 stupňa Celzia. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Májová teplota v tomto roku bola o 1,4 stupňa Celzia vyššia ako odhadovaný predindustriálny priemer za roky 1850 – 1900, uviedla v utorok agentúra so sídlom v Bonne. Časti severozápadnej Európy tiež zažili mimoriadne suchú jar a marec, apríl a máj mali najnižší úhrn zrážok a vlhkosti pôdy prinajmenšom od roku 1979.



Služba monitorovania zmeny klímy (C3S) programu Copernicus pravidelne publikuje údaje o povrchových teplotách, pokrývke morského ľadu a zrážkach. Jej zistenia sú založené na počítačom generovaných analýzach meraní zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc na celom svete.



Veľká časť údajov pochádza z obdobia po roku 1950, pričom niektoré jej záznamy siahajú do ešte hlbšej histórie.