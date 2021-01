COVID-19 ovplyvnil fungovanie polície aj predajne potravín v Dobšinej

Dobšiná 12. januára (TASR) – Dokopy štyria z celkovo deviatich mestských policajtov Dobšinej v Rožňavskom okrese sú aktuálne mimo službu pre ochorenie COVID-19. TASR to povedal prednosta Mestského úradu Dobšiná Pavol Burdiga s tým, že nakazený je aj ďalší zamestnanec, ktorý sleduje monitory mestského kamerového systému.



„Ďalších piatich policajtov máme ešte zdravých, takže sme museli služby zariadiť tak, aby bol niekto aj pri kamerách a zároveň i hliadka vonku,“ konštatoval Burdiga, podľa ktorého sa to zatiaľ darí zvládať, hoci s komplikáciami.



Pandémia však podľa neho doteraz neohrozila chod mestského úradu. „Rozdelili sme ho na dve polovice. Zamestnanci sa v kanceláriách striedajú tak, že tí, ktorí boli spolu, sa teraz nestretávajú, ale robia každý druhý deň a mimo toho sú doma na home office,“ načrtol prednosta.



Čo sa týka celého mesta, pre pandémiu a nakazených pracovníkov museli byť podľa Burdigu v uplynulých dňoch zatvorené tri predajne potravín z celkovo štyroch. „Jedna predajňa zatiaľ funguje a nemáme od ľudí náznaky, že by niečoho bolo málo. Počul som však, že aj tie potraviny, ktoré boli zatvorené, by sa už mali opätovne otvoriť,“ avizoval prednosta.