Covid-19 zvýšil záujem o prípravky na ochranu zdravia

Bratislava 25. januára (OTS) - Snaha čo najlepšie sa ochrániť pred rizikom nákazy, prípadne ťažšieho priebehu ochorenia Covid-19 vedie zodpovedne mysliacich ľudí k užívaniu osvedčených výrobkov, ktoré posilňujú zdravie a imunitu. Ich spotreba v roku 2021 opäť rástla.Slovensko má dobre zásobený trh kvalitnými produktmi nielen zahraničných, ale aj vlastných výrobcov vitamínov, výživových doplnkov a ďalších farmaceutických prípravkov posilňujúcich obranyschopnosť organizmu. Siahajú po nich rovnako prívrženci aj odporcovia očkovania, ktoré je, pravda, hlavným pilierom oficiálneho boja proti korone. Ani jeden z názorových táborov však nespochybňuje význam zásobovania tela vitamínmi, stopovými prvkami a ďalšími účinnými látkami. V prvom rade preventívne, ale aj na podporu prípadnej terapie.Príjem uvedených látok chráni zároveň aj pred „tradičnými“ zdravotnými hrozbami, najmä pri každoročne sa opakujúcom nástupe chrípky či proti bežnému prechladnutiu, aké znepríjemňuje život mnohým ľuďom. Prítomnosť týchto ochorení počas pandémie korony predstavuje ešte väčšie zdravotné riziko ako v minulosti. Snaha ochrániť si zdravie v tejto situácii sa premieta do výrazného rastu predaja farmaceutických prípravkov. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ich vývojom a výrobou, reportujú úspešný rok 2021 a niektoré pre vysoký dopyt zvyšujú výrobné kapacity.Jedným z úspešných hráčov na tomto trhu je domáca spoločnosť Herb-Pharma Corporation, ktorá už viac ako desaťročie vyrába ústne a nosové spreje VIROSTOP na báze prírodných polyfenolov. Spotrebitelia dôverujú týmto produktom, ktorých klinické testovanie na zahraničnom odbornom pracovisku potvrdilo preventívny účinok proti ochoreniu Covid-19. Zároveň to isté platí o ich schopnosti preventívneho pôsobenia proti chrípke typu A a B. Najnovšie spoločnosť dodáva VIROSTOP okrem ústnych a nosových sprejov aj vo forme cmúľacích pastiliek – pre tých, ktorým môže pôvodný spôsob užívania robiť problémy.Užívanie VIROSTOPu sa čoraz viac rozširuje nielen v rámci Slovenska a susedných krajín, ale v celej EÚ a ďalších regiónoch, napríklad v juhovýchodnej Európe. Predaje tohto produktu vyrábaného na Slovensku, ktoré významne narástli už v priebehu roku 2020, pokračovali v raste aj v roku 2021, keď dosiahli na domácom slovenskom trhu objem 150 000 kusov a v Českej republike 140 000.Rast predaja vitamínov a doplnkov na podporu zdravia je celosvetovým fenoménom. Napríklad v USA podľa prieskumu Rady pre zodpovednú výživu (CRN) rástla ich spotreba medzi rokmi 2020 a 2021 o desiatky percent. Z najpoužívanejších vitamínov a doplnkov viedol pomyselný rebríček vitamín C, ktorého užívanie v Amerike narástlo do jesene 2021 medziročne o 52 percent. Pri vitamíne D to bolo 40 percent a pri zinku 22 percent.Na Slovensku zatiaľ podobný exaktný prieskum neprebehol, jednotliví výrobcovia tu však tiež hlásia jasné nárasty spotreby svojich produktov. Podľa ankety jedného z nich užíva vitamíny a výživové doplnky na každodennej báze 36 percent Slovákov. V USA ich podľa CRN bežne užíva 80 percent obyvateľov, takže „tieto produkty sú teraz mainstream“.,“ potvrdzuje, konateľ firmy Herb-Pharma Corporation, s. r. o. „,“ konštatuje.Farmaceutická spoločnosť z Veľkých Ludiniec v levickom okrese chce svoje výrobky dostať aj na ďalšie trhy mimo Európskej únie. „,“ hovorí Ondrej Michlo. Všetky nové registrácie aj žiadosti o registráciu prípravku obsahujú potvrdenie účinku proti ochoreniu Covid-19, rovnako ako proti vírusom chrípky typu A a B. Šéf Herb-Pharma Corporation pre budúcnosť nevylučuje ani možnosť poskytnutia licencie na výrobu VIROSTOP iným farmaceutickým spoločnostiam, ktoré by ich mohli dodávať na vzdialenejšie zahraničné trhy.Na vysoký záujem o ústne spreje VIROSTOP spoločnosť Herb-Pharma reagovala aj rozšírením výrobných kapacít svojho závodu. Tie počas uplynulých dvoch rokov narástli až päťnásobne.