CPLDZ: Užívanie alkoholu, tabaku a drog môže skrátiť život

Bratislava 13. septembra (TASR) – Užívanie alkoholu, tabaku a drog môže skrátiť očakávanú dĺžku života o štyri až päť rokov. Zároveň je ich užívanie na Slovensku najčastejším faktorom prispievajúcim k predčasným úmrtiam ľudí v pred i produktívnom veku. Upozornilo na to Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava na utorkovej tlačovej konferencii.



Priblížilo, že v dôsledku užívania psychoaktívnych látok umieral vo veku do 65 rokov na Slovensku v predcovidovom období každý štvrtý človek. CPLDZ pripomína, že dôsledkom ich užívania vznikajú najmä iné choroby a poškodenia zdravia. Pri závislosti od tabaku je to napríklad rakovina, ktorá zapríčiňuje 30 až 40 percent úmrtí ročne.



Čo sa týka konzumácie alkoholu, tá prispieva k vzniku viac ako 200 chorôb. "Tu sú typickým príkladom úmrtia na cirhózu pečene, ktorá je v drvivej väčšine spôsobená práve alkoholom," uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií patrí cirhóze pečene u mužov piate miesto v rebríčku úmrtí. Vo veku 45 až 64-ročných mužov je až treťou najčastejšou príčinou.



V porovnaní s alkoholom a tabakom pre drogy umiera najmenej ľudí, keďže sú ilegálne a ťažko dostupné. CPLDZ však zdôraznilo, že injekční užívatelia drog umierajú mladí na predávkovanie a pribúda aj takých, ktorí zomierajú stále viac na pridružené neliečené ochorenia ako na poškodenie pečene hepatitídou typu C.



Prevenciou pred užívaním drog je podľa CPLDZ popularizácia zdravého životného štýlu. Rovnako zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí majú s užívaním týchto látok problém.