Česko čakajú krúpy, prívalové zrážky a nárazový vietor

Praha 25. júla (TASR) – Pred veľmi silnými búrkami, ktoré zasiahnu Česko v nedeľu večer, varoval Český hydrometeorologický ústav. Územie ČR zasiahnu ojedinelé prívalové zrážky okolo 80 mm, krúpy a nárazy vetra dosahujúce až 90 km/h, píše spravodajský server Novinky.cz.



Pred víkendovými búrkami varovali meteorológovia už v sobotu, keď bolo nepriaznivé počasie zjavné v krajoch Karlovarskom, Plzenskom, Juhočeskom, Juhomoravskom a Zlínskom a na Vysočine, poznamenávajú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



Nedeľné búrky majú však byť ešte silnejšie a zatiaľ čo pre noc zo soboty na nedeľu očakávali meteorológovia 30 mm zrážok, v priebehu druhého víkendového dňa je to už uvedených 80 mm. Môžu sa tiež rozvodniť menšie toky.



Ešte v nedeľu ráno pritom meteorológovia vo svojej výstrahe uvádzali zrážky s úhrnom okolo 50 mm a nárazy vetra okolo 70 km/h. Okolo 12.00 h však výstrahu upravili s tým, že búrky budú ešte intenzívnejšie, približujú Novinky. cz.



Výstraha platí od nedeľnej 15:00 do pondelkových 06.00, a to pre celú Českú republiku. Búrky sa očakávajú aj v pondelok.