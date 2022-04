Násilná smrť v Olomouckom kraji: Syn mal zabiť s mačetou otca i bratov

Praha 29. apríla (TASR) - Českí kriminalisti vyšetrujú násilnú smrť troch osôb v Olomouckom kraji. Podľa informácií servera Aktu.cz sa dve telá našli v dome a tretie ležalo pred domom. Podozrivého polícia už zadržala. TASR informáciu prevzala od spravodajského webu Novinky.cz.



Podľa reportéra Noviniek došlo k tragédii pred 15.00 h SELČ v jednoposchodovom dome v meste Kostelec na Hané v okrese Prostějov. Polícia okolie domu uzavrela. Susedia reportérovi Noviniek povedali, že syn zrejme zabil svojho otca aj svojich dvoch bratov, pričom údajne použil mačetu. V dome bola v čase incidentu aj sestra podozrivého, ktorá sa však schovala na záchode.



"Krajskí kriminalisti v meste Kostelec na Hané aktuálne preverujú násilné úmrtie troch osôb. Osoba podozrivá zo spáchania tohto činu bola na mieste zadržaná," povedala Novinkám policajná hovorkyňa Marie Šafářová krátko po 20.00 h SELČ.



"Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto udalosti je na úplnom začiatku, nemožno zatiaľ poskytnúť bližšie informácie. Tieto poskytneme hneď, ako to bude možné," dodala s tým, že podozrivého zadržali krátko po tom, ako z domu ušiel.



Prvotné informácie o tejto rodinnej tragédii vyvolali medzi obyvateľmi mesta paniku, keďže sa na internete objavila správa, že páchateľ je na úteku.



"Ľudia mi volali, mali obavy, ale ja som pritom nemal od polície žiadne informácie. Vynútil som si ich, až som sa dostavil na miesto," povedal reportérovi Noviniek starosta mesta František Horák.



"Povedali mi, že ma neinformovali z taktických dôvodov, ale ja si myslím, že starosta by o takejto udalosti mal byť informovaný. Dôležité je, že podozrivý je zadržaný, takže už vieme, že sa ľudia nemusia obávať," dodal starosta.