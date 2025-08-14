< sekcia Import
ČR: Štvrtok je jeden z najteplejších dní tohto roka

Autor TASR
Praha 14. augusta (TASR) - Štvrtok patrí medzi najteplejšie dni tohto roka v Českej republike. Hodnoty namerané na takmer desatine staníc s viac ako 30-ročnou históriou meraní vyrovnali alebo prekonali historické maximá. V piatok meteorológovia očakávajú ešte vyššie teploty, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
Najvyššiu teplotu vo štvrtok zaznamenali na stanici Plzeň-Mikulka, a to 36,2 stupňa Celzia. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na 15 zo 169 sledovaných staníc boli namerané hodnoty rovné alebo vyššie ako historické maximum pre tento deň.
Meteorológovia očakávajú, že počas piatka bude vrcholiť príliv veľmi teplého vzduchu od juhu a popoludňajšie teploty budú pravdepodobne vyššie ako tie vo štvrtok. Podľa predpovede sa teploty vo väčšine oblastí vyšplhajú na 32 až 36 stupňov Celzia, pričom v nížinách Čiech môžu ojedinele dosiahnuť až 37 stupňov.
„Sprievodným javom týchto veľmi vysokých teplôt sú nadlimitne zvýšené koncentrácie prízemného ozónu v Prahe a na niektorých miestach Úsťanského kraja,“ upozorňuje ČHMÚ. Pre celú Českú republiku platí výstraha pred vysokými a veľmi vysokými teplotami a tiež je zvýšené riziko vzniku požiarov.
