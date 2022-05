Vedci: Cvičené psy dokážu na letisku vyňuchať ľudí nakazených covidom

Londýn 18. mája (TASR) - Fínski vedci zistili, že špeciálne vycvičené psy dokážu identifikovať pasažierov leteckej dopravy, ktorí sú nakazení novým druhom koronavírusu. TASR správu prevzala od agentúr PA a DPA, ktoré sa odvolávajú na výsledky štúdie uverejnenej vo vedeckom časopise BMJ Global Health.



Predbežné údaje naznačovali, že psy dokážu byť na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2 vycvičené v priebehu niekoľkých týždňov. Presnosť, s akou by mali dokázať identifikovať vzorky od nakazených pacientov, je približne na rovnakej úrovni ako PCR test.



Vedci z Helsinskej univerzity (UH) vo Fínsku však potrebovali túto teóriu otestovať aj v reálnych podmienkach. Vycvičili štyri psy, ktoré boli predtým trénované na vyhľadávanie drog či nebezpečných látok. Na jar 2020 oňuchali vzorky z pokožky 144 ľudí infikovaných koronavírusom a 306 zdravých osôb. Identifikovať nakazených sa im podarilo s 92-percentnou úspešnosťou.



Následne boli psy nasadené na medzinárodné letisko Helsinki-Vantaa, kde od septembra 2020 do apríla 2021 oňuchali 303 pasažierov prichádzajúcich do Fínska. Percento úspešnosti detegovania cestujúcich s koronavírusom bola v tomto prípade až 99 percent.



Dôležitým poznatkom je, že psy boli menej úspešné pri identifikovaní variantu alfa, lebo boli vycvičené na detegovanie pôvodného vírusu SARS-CoV-2. Podľa vedcov by teda počas výcviku mali byť použité vzorky všetkých variantov kornavírusu. Dodali však, že psy, ktoré sa už naučili rozoznávať jeden variant, sa dokážu v priebehu niekoľkých hodín naučiť rozpoznávať aj jeho iné formy.



Podľa vedcov by sa psy mohli používať na miestach, kde je "vysoká pravdepodobnosť nákazy covidom – napríklad v nemocniciach – a tam, kde šanca prenosu vírusu nie je až taká veľká, napríklad na letiskách".