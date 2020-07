Cyklista Quintana vyviazol z hrozivej nehody s narazeným kolenom

Bogota 4. júla (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana bude po tréningovej nehode dva týždne pauzovať. Jazdec tímu Arkea-Samsic mal šťastie v nešťastí a pri hrozivo vyzerajúcej kolízii s automobilom utrpel iba drobné zranenia.



"Našťastie neutrpel žiadnu zlomeninu, iba má na viacerých miestach narazené pravé koleno. Lekár mu naordinoval dvojtýždňový oddych," znie v oficiálnom komuniké nemocnice, kde Quintanu ošetrovali. Okrem toho si 30-ročný pretekár odrel oba lakte a ľahko poranil ľavé stehno.



Do víťaza Giro d'Italia (2014) a Vuelty (2016) narazil počas piatkového tréningu v jeho rodnej vlasti pri predbiehaní automobil. Nehodu spôsobil zlým manévrom šofér auta. Incident sa odohral blízko mesta Motavita, ktoré leží v severnej časti regiónu Boyaca. Ako uviedla agentúra DPA, jeho prípravu na Tour de France (29. augusta - 20. septembra) by zranenie nemalo ohroziť.



Quintana prišiel do Arkea-Samsic v septembri minulého roka z Movistaru, za ktorý jazdil osem rokov. V jeho farbách bol okrem triumfov na Vuelte a Gire dvakrát druhý v celkovej klasifikácii na Tour de France.