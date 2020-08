Alaphilippe vyhral druhú etapu Tour de France a získal žltý dres

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe (vpravo) z Deceuninck Quick Step sa teší po víťazstve v 2. etape preložených cyklistických pretekov Tour de France v juhofrancúzskom meste Nice v nedeľu 30. augusta 2020. Foto: TASR/AP

výsledky 2. etapy (Nice - Nice, 186 km):



1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) 4:55:27 h, 2. Marc Hirschi (Švaj./Sunweb), 3. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) obaja rovnaký čas, 4. Greg van Avermaet (Belg./CCC) +2 s, 5. Sergio Higuita (Kol./EF), 6. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo), 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana), 8. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 9. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe), 10. Alberto Bettiol (Tal./EF) všetci rovnaký čas, ... 108. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +17:45



celkové poradie:



1. Alaphilippe 8:41:35 h, 2. A. Yates +4 s, 3. Hirschi +7, 4. Higuita +17, 5. Pogačar, 6. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 7. Davide Formolo (Tal./SAE Team Emirates), 8. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 9. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 10. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) všetci rovnaký čas, ... 82. SAGAN +18:00



bodovacia súťaž:



1. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 64 b, 2. SAGAN 46, 3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 36

Nice 30. augusta (TASR) - Domáci cyklista Julien Alaphilippe zvíťazil v nedeľňajšej 2. etape 107. ročníka Tour de France a obliekol si žltý dres. Jazdec stajne Deceuninck Quick Step sa presadil po záverečnom úniku trojice a 186 km dlhú etapu so štartom a cieľom v Nice zvládol za 4:55:27 hodiny. Na druhom mieste finišoval Švajčiar Marc Hirschi (Sunweb) a tretí skončil Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). Slovenský reprezentant Peter Sagan sa ocitol v úniku, napokon finišoval na 108. mieste so stratou takmer 18 minút.Pre Alaphilippea to bolo piate etapové víťazstvo na Tour a zároveň prvá výhra v roku 2020. Vlani niesol žltý dres až 14 dní. Triumf venoval otcovi, ktorý zomrel 27. júna. "" povedal Alaphilippe v televíznom rozhovore.Na čele celkového poradia má náskok štyri sekundy pred Yatesom, Hirschi stráca sedem sekúnd. Peter Sagan sa prepadol na 82. miesto s mankom 18 minút. V súťaži o zelený dres je druhý s 18-bodovou stratou na vedúceho Nóra Alexandra Kristoffa (SAE-Team Emirates). "" citoval Sagana portál cycling-info.sk.Organizátori pripravili už v druhej etape dve náročné stúpania 1. kategórie na Col de la Colmiane (16,3 km, 6,3%) a Col de Turini (14,9 km, 7,4%). V závere nasledovali ešte kopec 2. kategórie Col d'Eze (7,8 km, 6,1%) a stúpanie na Col des Quatre Chemins s bonusovými sekundami deväť km pred cieľom. Rýchlostná prémia bola na ešte pred prvým kopcom a tak sa do úvodného úniku zapojil aj Peter Sagan, ktorý bojuje o ôsmy zelený dres. Na pomoc mal tímového kolegu Lukasa Pöstlebergera, okrem nich sa do čela dostali aj Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Michael Gogl (NTT) a Matteo Trentin (CCC). Prémiu získal taliansky pretekár, Sagan bol druhý a pripísal si 17 bodov. Trentin si onedlho z úniku vystúpil, ostatní pokračovali a mali náskok na pelotón približne tri minúty. Spolu absolvovali aj Col de la Colmiane a následný zjazd.Sagan si z vedúcej skupiny vystúpil na stúpaní na Col de Turini, na čele zostali Gogl, Perez, Asgreen, Skujinš a Pöstlberger. V pelotóne prebrali vedúcu úlohu jazdci Jumbo-Visma, žltý Alexander Kristoff z balíka vypadol. Náskok cyklistov v úniku postupne klesal a na Col d'Eze sa ich pokus skončil. O víťazovi sa rozhodlo na záverečnom kopci Col des Quatre Chemins, kde zaútočil Alaphilippe, pridali sa k nemu Yates a Hirschi. Vypracovali si malý náskok, no ten pelotón v dlhom zjazde a na následnej rovinke nedokázal zmazať. V špurte trojice vyhral domáci favorit Alaphilippe pred Hirschim a Yatesom, hlavný balík finišoval dve sekundy za ním.