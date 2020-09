Lucenko vyhral 6. etapu, žltý dres si udržal Yates

Výsledky 6. etapy (Le Teil - Mont Aigoual, 191 km)



1. Alexej Lucenko (Kaz./Astana) 4:32:34 h

2. Jesus Herrada (Šp./Cofidis) +55 s

3. Greg van Avermaet (Belg./CCC) +2:15 min

4. Neilson Powless (USA/EF Pro Cycling) +2:17

5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) +2:52

6. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:53

7. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers)

8. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers)

9. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers)

10. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas

...

111. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +26:47



Celkové poradie:



1. A. Yates 27:03:57 h

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +3 s

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7

4. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +9

5. Bernal +13

6. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma)

7. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott)

8. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic)

9. Romain Bardet (Fr./AG2R)

10. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) všetci rovnaký čas

...

103. SAGAN +57:59 min



Bodovacia súťaž:



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 129 bodov

2. SAGAN 117 b

3. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates) 93

Mont Aigoual 3. septembra (TASR) – Kazašský cyklista Alexej Lucenko zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape 107. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Astana figuroval v celodennom úniku a do cieľa 191 km dlhej etapy z mesta Le Teil na vrchol Mont Aigoual prišiel za 4:32:34. Druhý skončil Španiel Jesus Herrada (Cofidis) a tretí finišoval Belgičan Greg van Avermaet (CCC). Žltý dres si udržal Brit Adam Yates z tímu Mitchelton-Scott. Slovenský reprezentant Peter Sagan prišiel do cieľa na 111. mieste so stratou 26:47 min na víťaza.Organizátori pripravili vo štvrtok tri kategorizované stúpania a všetky boli na záverečných 40 km. Najťažší bol kopec 1. kategórie Col de la Lusette (11,7 km, 7,3%), ktorého vrchol bol necelých 14 km pred cieľom. Tam sa však stúpanie neskončilo, keďže záverečná časť išla na vrchol Mont Aigoual. Únik sa sformoval čoskoro po štarte a dostalo sa do neho osem silných pretekárov – Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss (Bora-Hangrohe), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) a Alexej Lucenko (Astana). Po 40 km mali jazdci v úniku k dobru päť minút a o ďalších 50 km ich náskok narástol ešte o minútu. Na méte 65 km pred cieľom nasledovala rýchlostná prémia, ktorú vyhral Boasson Hagen, z pelotónu bol najlepší Roger Kluge pred Samom Bennettom (6 b), Slovák Peter Sagan zobral tri body.Osmička v úniku mala 40 km pred koncom náskok stále 4:30 minúty a bolo pravdepodobné, že víťaz etapy vzíde z nej. Prvé dva kopce 3. kategórie Cap de Coste a Col des Mourezes karty príliš nezamiešali, ale na Col de la Lusette zaútočil Powless a krok s ním udržali len Van Avermaet, Roche a Lucenko. V záverečných kilometroch bol najlepší Lucenko, ktorý dokázal odpovedať na všetky útoky svojich konkurentov z úniku a prišiel si po premiérový triumf na Tour.