Raab: Londýn od EÚ očakáva ponuku obchodnej dohody po vzore s Kanadou

Londýn 2. februára (TASR) - Dva dni od oficiálneho odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) britský minister zahraničných vecí Dominic Raab uviedol, že Británia očakáva od Bruselu splnenie sľubu, čo znamená ponúknutie obchodnej dohody po vzore dohody medzi EÚ a Kanadou. Zároveň dodal, že nech bude dohoda akákoľvek, nebude vyžadovať "výrazné prepojenie" s pravidlami platnými v EÚ.



Britský premiér Boris Johnson by mal s kľúčovým prejavom o britských predstavách budúcich obchodných vzťahov vystúpiť v pondelok (3. 2.). Samotné obchodné rokovania medzi Londýnom a Bruselom by sa mali začať v marci.



"Opätovne získavame kontrolu nad svojimi zákonmi, takže nemienime byť výrazne prepojení s EÚ či mať našu legislatívu prepojenú s pravidlami Únie," povedal Raab v rozhovore pre Sky News.



Objavili sa aj informácie, že s cieľom zabrániť uplatneniu pravidiel EÚ na britskom trhu je Johnson pripravený zvážiť radšej voľnejšiu obchodnú dohodu s EÚ, podobnú tej, akú má EÚ s Austráliou. Uviedol to cez víkend zdroj z britskej vlády.



"Do úvahy pripadajú iba dva možné výsledky rokovaní - voľný obchod po vzore voľného obchodu EÚ s Kanadou, alebo voľnejšia dohoda, akú má EÚ s Austráliou. Sme pripravení diskutovať o obidvoch," povedal ešte v sobotu vládny zdroj, ktorý citovala agentúra Reuters.



Podľa Raaba však Londýn čaká na model EÚ - Kanada. "Chceme (s EÚ) spolupracovať a očakávame, že Brusel splní svoje sľuby, čo sa týka ponuky voľného obchodu po vzore dohody EÚ s Kanadou," povedal Raab. Ako dodal, takáto dohoda je veľkou príležitosťou pre obe strany, obe z nej môžu vyťažiť.



Zástupcovia Európskej únie však upozorňujú, že Kanada dosiahla obchodnú dohodu s EÚ, ktorá zrušila väčšinu ciel, zosúladením mnohých pravidiel s pravidlami EÚ. A to požaduje aj od Londýna, najmä v oblastiach, ako potravinová bezpečnosť, environmentálne normy či práva zamestnancov. V tejto súvislosti írsky premiér Leo Varadkar vyzval v nedeľu britskú vládu, aby "už vopred nestanovovala pevné červené čiary," ktoré môžu uzatvorenie dohody skomplikovať.