Dá sa vyliečiť neplodnosť?

Mýty a fakty Niektoré páry hľadajú bočné cestičky, len aby nemuseli navštíviť kliniku reprodukčnej medicíny. Veľakrát za rôzne „zaručené“ produkty a metódy na podporu plodnosti zaplatia veľa peňazí, ale výsledok je nulový.



1. Nohy hore

Jednou z častých babských rád je, aby si ženy po pohlavnom styku vyložili nohy hore a spermie sa tak dostanú ľahšie k vajíčku. Michala Adamec s týmto tvrdením nesúhlasí a označila ho za mýtus. „Spermie sú pohyblivé, nemusia vždy ostať tam, kde majú. Nebuďte po pohlavnom styku v strese, ak vytiekol ejakulát, pretože je to normálna vec,“ vysvetľuje.



2. Pravidelná menštruácia = plodnosť

Ženy si často myslia, že keď majú pravidelnú menštruáciu, nemôžu byť neplodné. Ide o ďalší mýtus – pravidelná menštruácia značí, že je ženský organizmus v hormonálnej rovnováhe, ale nie automaticky to, či je žena plodná.



Foto: Unsplash.com/Daiga Ellaby



3. Neplodnosť pri snažení sa o druhé dieťa

Keď už mám jedno dieťa, nemôžem byť neplodná! V spoločnosti rastie sekundárna neplodnosť, čo znamená, že pár s jedným dieťaťom má problém mať druhé dieťa. Môže za to hlavne vyšší vek prvorodičiek, ktoré majú často druhé dieťa po 35. roku života.



4. Určité ovocie (napríklad ananás) naštartuje plodnosť

Vitamíny majú svoj zmysel a taktiež zdravá životospráva. Avšak ich účinok je iba do určitej miery a ak má pár hlbší problém, vitamíny nie sú natoľko silné, aby vyriešili problém s plodnosťou.



5. Ženy môžu otehotnieť až do menopauzy

Bratislava 24. marca (OTS) - Mnoho párov si v súčasnosti zakladá rodinu až v neskoršom veku. Odkladanie rodičovstva má síce výhody, ale môže priniesť aj problém s otehotnením. Je dokázané, že plodnosť začína po 30. roku života ženy klesať a po 35. roku je jej pokles rýchly. Keď majú ženy 40 rokov, majú už len 5 % šancu na spontánne otehotnenie. Ak pár bojuje s neplodnosťou, podľa gynekologičky a odborníčky na neplodnosť Michaly Adamec je problém na strane ženy rovnako častý ako na strane muža. V posledných rokoch majú ženy oproti predošlým generáciám prvé dieťa o dosť neskôr – aktuálne je priemerný vek prvorodičiek na Slovensku 29 rokov. Tento trend stále rastie, avšak zároveň stúpa aj neplodnosť, ktorá trápi približne každý piaty až šiesty pár. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pár má problém s otehotnením vtedy, keď nedosiahne tehotenstvo po roku pravidelného nechráneného sexu. hovorí o hranici 35 rokov. Ak má žena už viac ako 35 rokov a nedarí sa jej otehotnieť s partnerom polroka, odporúča začať robiť aspoň základnú diagnostiku. Mužskú plodnosť podľa jej slov vek až do takej veľkej miery neovplyvňuje. Foto: Unsplash.com/Deon Black Najčastejšími príčinami ženskej neplodnosti sú okrem veku aj operácie na vaječníkoch či rôzne diagnózy, ako napríklad endometrióza, polycystické vaječníky alebo infekcie. Pri neplodnosti zohráva veľkú rolu taktiež stres, a to najmä u mužov. vysvetľuje Michala Adamec. Negatívne na spermiogram vplývajú aj rôzne urologické ochorenia a zápaly, vyhrievané sedačky alebo bicyklovanie. Michala Adamec ubezpečuje, že neplodnosť sa v mnohých prípadoch vyliečiť dá. Vedeli ste, že na svete je okolo 12 miliónov detí, ktoré sa narodili pomocou umelého oplodnenia (IVF)? Ak sa pár rozhodne vyhľadať pomoc na klinike reprodukčnej medicíny, najprv absolvuje s odborníkom otvorený rozhovor. Na začiatku sa robia jednoduché vyšetrenia ako vyšetrenia hormonálneho profilu krvi, ultrazvuku ženy či spermiogramu muža. opisuje Michala Adamec. Ženy si často taktiež dávajú vyšetriť hodnotu AMH z krvi. Ide o hormón ovariálnej rezervy a hovorí o tom, koľko vajíčok daná žena má. Je preto dôležité, aby túto hladinu poznala každá žena po 30. roku života a v budúcnosti vedela, či má dostatok vajíčok. dodáva odborníčka. Základnými metódami liečby neplodnosti sú monitoring ovulácie alebo jej vyvolanie. Ďalšou metódou je inseminácia (IUI), ktorá je vhodná pre nekomplikované problémy s plodnosťou. Pre páry, ktoré majú väčšie a komplikovanejšie problémy s plodnosťou, je vhodná metóda IVF. Odborníčka tvrdí, že tejto metódy sa nemusia páry báť a je veľmi úspešná: „Pokiaľ pár v liečbe vytrvá, odborníci vedia pomôcť až 9 z 10 párov.