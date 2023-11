Dajte si pozor na snehové jazyky, sneženie i vietor na horách

Bratislava 28. novembra (TASR) - Na väčšine Slovenska sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Na východe treba naďalej počítať so snežením, na horách s vetrom.



Výstrahy druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platia pre väčšinu Košického kraja a okres Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Výstrahy prvého stupňa platia pre Žilinský, Banskobystrický a Prešovský kraj a niektoré okresy Trenčianskeho kraja.



"Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomínajú meteorológovia.



So snežením treba naďalej počítať v Prešovskom a Košickom kraji, kde platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Napadnúť tam môže 15 - 20 centimetrov nového snehu, na niektorých miestach do 30 centimetrov.



Silnejší vietor na horách môže prevládať naďalej v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu, v priemere 70 - 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica.