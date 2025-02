Dajte si pozor: Na území Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica

Bratislava 13. februára (TASR) - Na území Slovenska si treba dávať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomína SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do piatka (14. 2.) do 20.00 h.



Na vysoké riziko vzniku poľadovice pre mrznúce mrholenie v oblasti Serede upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu s hrúbkou jedného až troch centimetrov.



Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na HP Donovaly, Čertovica, Besník, Vrchslatina, Zbojská, Soroška, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Homôlka, Javorník a Fačkov je povrch vozoviek pokrytý čerstvým až kašovitým snehom s hrúbkou jedného až dvoch centimetrov.