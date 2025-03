Dajte si pozor. Na západe a na horách čakajte silnejší vietor

Bratislava 11. marca (TASR) - Od stredy (12. 3.) rána si treba najmä v západných okresoch Slovenska dávať pozor na silnejší vietor. Popoludní sa rozfúka aj v horských oblastiach. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



Od 7.00 do 20.00 h platí výstraha pred vetrom v okresoch Malacky, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trenčín, Piešťany, Senica a Skalica. V okresoch Poprad a Tvrdošín trvá výstraha od 12.00 h až do polnoci. Vietor v týchto lokalitách dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí na horách nad pásmom lesa pre okresy Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha tu trvá od 14.00 h do polnoci.