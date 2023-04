DAJTE SI POZOR: SHMÚ varuje v utorok pred hmlou a vetrom na horách

Bratislava 11. apríla (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje v utorok v ranných hodinách pred hmlou na severe krajiny. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa pred hmlou patria v niektorých okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja v čase do 9.00 h. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," poznamenal SHMÚ.



V čase od 22.00 h do stredy (12. 4.) 8.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. V týchto okresoch sa na horách v polohách nad zhruba 1500 metrov ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu, a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchrica.



Zároveň platí v ranných hodinách aj výstraha pred nočným mrazom, ktorý môže poškodiť kvitnúcu vegetáciu. Trvať má do 8.00 h. Výstraha bude platiť pre viaceré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.