Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Pomenovanie TABAKOVÁ MLÁDEŽ má tiež oporu v číslach. Iba tretina mladých, presne 36 %, nikdy cigaretu nevyskúšala. FOCUS PRIESKUM PRINIESOL ZÁROVEŇ ĎALŠIE ZÁVERY :

• Skúsenosti s fajčením v prieskume potvrdilo 40 % mladistvých Slovákov vo veku 15 až 17 rokov, pričom až 26 % ich fajčí pravidelne - denne alebo niekoľkokrát za týždeň. Nárast počtu fajčiarov ide s vekom – kým 15-ročných pravidelné fajčí približne 5%, v šestnástich rokoch je to už okolo 10 % a v sedemnástich už spomínaná štvrtina.

• Denne viac fajčia mladí muži (18 %), ako ženy (10 %) a zdá sa, že vplyv na fajčenie má aj typ školy, ktorú navštevujú – až štvrtinu denných fajčiarov tvoria študenti stredných odborných škôl.

• Viac ako tretina opýtaných mladistvých začala fajčiť ešte pre svojimi 15. narodeninami a to rovnako chlapci ako dievčatá.

• 89 % opýtaných neplnoletých detí fajčí klasické cigarety

• Mladiství fajčia väčšinou vonku s kamarátmi a partiou (87 %) a kamaráti sú tiež najčastejším dôvodom, prečo mladí fajčia - 43 % uviedlo kamarátov ako prvý dôvod, 21 % ako druhý dôvod.

Bratislava 8. decembra (OTS) - Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ . Závažnosť problému fajčenia detí a mladistvých potvrdzuje aj aktuálny prieskum agentúry FOCUS. Skúsenosti s fajčením priznalo až 40 % opýtaných mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Tretina z nich začala dokonca fajčiť vo veku menej ako 15 rokov. Fajčenie maloletých tak ešte viac otvára nutnosť celospoločenskej diskusie, ako aj tému našej ľahostajnosti.Zmena etického správania spoločnosti smerom k jednoznačnému odmietnutiu tolerovania fajčenia detí a mladistvých, ako aj zníženia predaja tabakových výrobkov neplnoletým, sú hlavnými cieľmi vzdelávacej iniciatívy Na veku záleží. „vysvetľuje zámery, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží a dodáva: „Iniciatíva Na veku záleží tento rok intenzívnejšie posilnila svoje aktivity na širokú laickú verejnosť a špeciálne ju zamerala aj na deti a mladistvých. Oslovila na spoluprácu známeho, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš. Najskôr na svojom instagramovom profile položil jednoduchú otázku - dali by ste približne 14-ročnému dieťaťu cigaretu, ak by si ju do vás vypýtalo? Zareagovalo takmer 13 000 ľudí a výsledok:. Na druhú otázku Dali by ste cigaretu niekomu, kto má 16 alebo 17 rokov? Zareagovalo 14 000 ľudí a výsledok prekvapil:Avšak o tom, že realita je ešte horšia, sa Matúš presvedčil prostredníctvom sociálneho experimentu s neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy v septembri tohto roku. Tí oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu a výsledok ich experimentu bol alarmujúci - približne, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí,. Dokonca aj vtedy, keď vedeli, že nemajú ani zďaleka 18 rokov.,“ hovoríAj exkluzívny reprezentatívny dotazníkový prieskum agentúry FOCUS pre iniciatívu Na veku záleží, zameraný na fajčenie mladých Slovákov vo veku 15 – 17, dosvedčuje, žehodnotí výsledky prieskumuz agentúry FOCUS.Výsledky aktuálneho Focus prieskumu dopĺňajú aj. „“ dodáva, vedúci odboru ochrany zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR a pokračuje: „.“Kontrolujú, robia prevenciu a osvetu.veľmi intenzívne spolupracujú na príprave legislatívy a kontrol, ako aj nastavujú vlastné prísne etické pravidlá a sú aktívni v oblasti osvety.,“ uviedla, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia.Nemenej aktívni sú aj obchodníci: „,“ hovorí, prezident Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorého členovia využívajú aj online vzdelávací model iniciatívy prostredníctvom webinárov.Tento rok, ako dôsledok aktuálnej pandémie, ale aj nových foriem komunikácie, boli školenia Na veku záleží rozšírené o online webinár, do ktorého sa od začiatku roku zapojilo viac ako 1 350 ľudí, z toho takmer 1 200 predavačov, a to nielen z veľkých maloobchodných sietí, ale aj z drobných trafík, či čerpacích staníc.Viac ako dve desaťročia osvetovej práce iniciatívy Na veku záleží prinieslo okrem iného pokles miery pochybenia obchodníkov z 89 % v roku 2004 na 23 % v roku 2017 pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým. Nesmierne dôležitú úlohu vo vzdelávaní a prevencii zohrávajú, rovnako od vzniku iniciatívy jej hlavní partneri – Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá realizuje pravidelné kontroly a mystery shoppingy u predajcov a Úrad verejného zdravotníctva:dodáva, vedúci odboru ochrany zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR:“ prízvukuje. I napriek tomu, že výsledky kontrol sú každým rokom lepšie, Iniciatíva považuje za potrebné neustále hovoriť o tejto téme, až kým ako spoločnosť nedosiahneme hlavný cieľ iniciatívy – zmenu etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja aj poskytnutia tabakových výrobkov neplnoletým.Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.