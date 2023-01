DANKO: Bez referenda poslanci predčasné voľby odhlasujú len ťažko

Bratislava 5. januára (Teraz.sk) – Dnes je na presadenie skrátenia volebného obdobia v parlamente potrebných 90 poslaneckých hlasov, po úspešnom referende by ich stačilo len 76 a šanca na predčasné voľby by sa stala reálnou. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.Ak by sa referenda zúčastnilo viac ako 50 percent registrovaných voličov a väčšina z nich by podporila navrhovanú ústavnú zmenu, na schválenie predčasných volieb by stačilo uznesenie Národnej rady (NR) SR.tvrdí predseda SNS.odhaduje.Ústavná zmena by podľa neho možnosť skrátiť volebné obdobie referendom alebo hlasovaním v parlamente garantovala aj do budúcnosti.vyhlásil Danko.Dodal, že SNS začala prvú referendovú petičnú akciu organizovať už v lete roku 2020. Po dohode s lídrami Hlasu-SD a Smeru-SD sa rozhodla radšej pridať k spoločnej opozičnej petícii, na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR však referendum vyhlásené nebolo.Aktuálne podporuje aj tretiu referendovú akciu tohto volebného obdobia.vyhlásil.Dodal, že po troch rokoch volebného obdobia si už každý môže sám vyhodnotiť, či mala lepšie výsledky koalícia SNS so Smerom-SD a Mostom-Híd, alebo tá aktuálna.tvrdí Danko.vyhlásil predseda SNS.Prieskum, ktorý agentúra AKO realizovala pre Tlačovú agentúru SR ukázal, že v názoroch na užitočnosť rozdelenia federácie a vznik samostatného Slovenska je spoločnosť takmer rovnako polarizovaná ako pred tridsiatimi rokmi. Rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky považuje za prínos 45,8 percenta respondentov, 44,6 percenta respondentov rozdelenie za prínos nepovažuje.reaguje Danko. Priznáva, že ak by sa o rozdelení federácie konalo referendum, podľa jeho odhadu by úspešné nebolo. Aj preto boli podľa neho vtedajší politici SNS radšej, že sa samostatný štát podarilo etablovať bez referenda.pripomenul predseda SNS.uzavrel Danko.