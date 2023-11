DANKO: Detinské schôdze NRSR robí opozícia kvôli kritike za pasivitu

Otázka pre Andreja Danka

Aká bude podľa vás "pracovná náplň" nového ministerstva?

-Moja predstava je, aby sme podporovali hotelierov, penzióny, pomáhali im so zrýchlenými odpismi. Hľadali nástroje, aby sa z trinkgeltov neplatila daň a aby sa personál vzdelával. Aby bolo jasne napísané, ktoré sú regionálne jedlá. Svet nám v cestovnom ruchu uniká. Nemáme propagáciu, nevieme sa prihlásiť o fondy. Keď je šport len malou prísavkou na školstve, keď prídu eurofondy, neostáva nič, všetko ide na digitalizáciu. Keď prídu peniaze na diaľnice, takmer nič neostane na cyklotrasy.-

Bratislava 11. novembra (Teraz.sk) – Médiá kritizovali opozíciu kvôli pasivite, tak KDH navrhlo mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR s cieľom odvolať podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) a Progresívneho Slovensko avizovalo ďalšiu schôdzu s cieľom vyjadriť nedôveru ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). V TASR TV to povedal podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS).Danko je presvedčený, že Progresívne Slovensko si v prvej chvíli neuvedomilo, že chce vyslovovať nedôveru ministrovi, ktorý ju zatiaľ vôbec nemá.tvrdí Danko. Považuje to za úsmevné a detinské, rovnako ako iniciatívu KDH.vyhlásil predseda SNS. Výzdoba pracovne podpredsedu Národnej rady SR podľa neho nie je definovaná žiadnym zákonom a je na Blahovi, ako si ju zariadi.Rýchlosť zmien v rezorte vnútra Andreja Danka prekvapila, pre postup ministra však má pochopenie.pripomenul obvinenie dvoch šéfov SIS v priebehu jedného skráteného volebného obdobia, pričom obaja boli nominantmi vtedajšej vládnej koalície.tvrdí Danko.povedal. Predseda SNS je podľa vlastných slov hrdý, že v jeho poslaneckom klube nastúpi do parlamentu syn generála Lučanského Adam. Zároveň dúfa, že sa v priebehu tohto volebného obdobia okolnosti smrti generála znovu prešetria.Koalíciu so Smerom-SD a Hlasom-SD chcel Danko podľa vlastných slov pôvodne iniciovať už pred parlamentnými voľbami a po nich podľa neho urobila SNS všetko pre to, aby takáto vládna zostava vznikla.tvrdí Danko.Heterogénnosť svojho poslaneckého klubu, kde majú účasť reprezentanti rôznych národne orientovaných síl, ktorým Slovenská národná strana poskytla priestor na svojej kandidátnej listine, Danko za slabinu vládnej koalície nepokladá.povedal s tým, že kandidátnu listinu nebrali kohokoľvek, ale len ľudí s podobnými hodnotami.vyhlásil Danko.Ministerský klub SNS chce Danko doplniť o ministra bez kresla, ktorý by v budúcnosti riadil nový rezort cestovného ruchu a športu.pripomenul Danko.Zatiaľ čo v susednom Maďarsku produkuje cestovný ruch viac ako desatinu HDP, u nás podľa neho stagnuje. Práve nový rezort môže podľa neho koordinovať pomoc a podporu sektorom športu a cestovného ruchu, vrátane prístupu k európskym fondom.