A. DANKO: Lockdown sa nemal prijímať zo dňa na deň

Bratislava 30. novembra (Teraz.sk) – Zavedeniu lockdownu ako najprísnejšieho pandemického opatrenia mala predchádzať spoločenská dohoda so zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorá by obyvateľstvo pripravila na prijatie takéhoto rozhodnutia z autority štátu. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.vyhlásil Danko, ktorý situáciu považuje za chaotickú a neprehľadnú.tvrdí Danko.Autorita štátu tým podľa neho trpí.pýta sa predseda SNS.Kritiku, že za zlú pandemickú situáciu môže aj vlažný, prípadne priamo odmietavý postoj časti opozície k očkovaniu, Danko odmieta.pripomenul.Na poznámku, že o očkovanie Sputnikom bol na Slovensku malý záujem, Danko reagoval slovami, že táto vakcína sa bez problémov využíva v susednom Maďarsku a mnohých ďalších krajinách sveta, na Slovensku však bol proti jej používaniu vyvinutý veľký tlak.tvrdí Danko.SNS však podľa neho nepovažuje očkovanie za jediný spôsob boja s pandémiou.tvrdí.Vláda podľa neho na jar bojovala sama so sebou, prišlo k výmene premiéra a ministra zdravotníctva, ale prípravu na nasledujúcu vlnu pandémie zanedbala.pýta sa.Pripomína, že SNS v minulom volebnom období presadla výrazné zvýšenie platov učiteľov aj vojakov, vďaka čomu obe skupiny o niečo lepšie zvládajú aktuálne náročné obdobie. Aktuálna vláda by podľa neho mala najprv zvýšiť platy a stabilizovať situáciu v zdravotníctve a až potom diskutovať o štrukturálnej reforme.tvrdí Danko, podľa ktorého aktuálne ministerstvo zdravotníctva iba kopíruje model reformy z čias vlády Petra Pellegriniho (Hlas-SD).“ povedal.Danko nesúhlasí s kritikou paušálnych výdavkov pre živnostníkov, ktoré svojho času presadila tiež SNS.konštatoval s tým, že obvinenia, podľa ktorých takto na živnostníkov doplácajú ostatní daňoví poplatníci, považuje za nepravdivé. Aj keď sa na jednotlivých vládnych reformách, vrátane daňovej reformy Igora Matoviča (OĽaNO), podľa Danka dajú nájsť aj niektoré pozitívne stránky, celkovo ľuďom viac berú ako dávajú.uzavrel predseda SNS.