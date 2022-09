DANKO: Môžu o SNS hovoriť čo chcú, my sme problémy ľudí riešili

Bratislava 8. septembra (Teraz.sk) – V rokoch 2016 – 2020, vo vláde so Smerom-SD a Mostom-Híd, presadila Slovenská národná strana množstvo opatrení, ktoré reálne pomáhali riešiť problémy ľudí v rezortoch, čo mala na starosti. V TASR TV to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko.Aktuálne vládne strany sú podľa neho kritické k svojim predchodcom, potrebné riešenia však ponúknuť nevedia.pripomenul Danko. Spomenul zvyšovanie platov v armáde, zavedenie rekreačných poukazov, či zníženie DPH na vybrané tovary.tvrdí Danko.Problémy s pandémiou, alebo aktuálne s vysokou infláciou a energetickou krízou má podľa neho celá Európa, opatrenia na zmiernenie dopadov týchto problémov sú však podľa neho v susedných štátoch výraznejšie ako u nás. Napríklad platy zdravotníkov v Čechách a Maďarsku podľa neho rástli bezprostredne po pandémii, u nás sa stále ešte riešia.V dôsledku nárastu cien energií sa podľa neho dostávajú podnikatelia do druhotnej platobnej neschopnosti, čo hrozí do budúcnosti vlnou bankrotov.upozorňuje predseda SNS.Podobné problémy podľa neho hrozia aj samosprávam, ktorým môžu v dôsledku nárastu cien energií chýbať prostriedky na financovanie prevádzky škôl či športovísk.tvrdí Danko.Slovenská národná strana podľa neho chcela v komunálnych voľbách vytvoriť opozičný blok zmeny spolu s Hlasom-SD a Smerom-SD. Strana Petra Pellegriniho sa však podľa Danka snaží o politiku akéhosia uzatvára aj koalície s SaS.povedal Danko.SNS sa podľa neho tradične vie v komunálnych voľbách presadzovať.povedal Danko.Podobne ako lídri Smeru-SD a Hlasu-SD, aj Danko považuje za jediné reálne východisko z vládnej krízy predčasné voľby.tvrdí Danko.uzavrel.