DANKO O PODPORE VLÁDY: Nechcem sa s Ficom hádať ako Matovič so Sulíkom

Bratislava 17. júna (TASR) – Kompromis ohľadom novely transakčnej dane sa v koalícii nehľadal ľahko, keďže súvisí s rokovaniami o zostavení budúcoročného štátneho rozpočtu a premiér by mohol spojiť hlasovanie o novele s hlasovaním o dôvere vláde. V TASR TV to povedal podpredseda Národnej rady (NR) a predseda SNS Andrej Danko.Pre Slovenskú národnú stranu sú podľa neho prioritou tak zmeny v transakčnej dani, ako aj zostavenie štátneho rozpočtu a udržanie vlády pri moci.vyhlásil Danko.Návrh novely transakčnej dane z dielne SNS sa napokon hlasmi 146 zo 147 prítomných poslancov dostal do druhého čítania, ktoré prebehne v septembri. Transakčnú daň by v prípade definitívneho schválenia návrhu SNS od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur.konštatoval Danko. Dodal, že 17. november musí ostať a aj ostane štátnym sviatkom, ale chýbajúce zdroje do štátnej pokladnice pribudnú na základe toho, že už nebude dňom pracovného pokoja.Danko je presvedčený, že prezident Pellegrini nemal o nevypísaní referenda o protiruských sankciách rozhodnúť bez toho, aby nechal otázku posúdiť ústavnému súdu. Na druhej strane podľa neho samotná Národná rada do istej miery nahradila toto referendum uznesením, v ktorom konštatuje škodlivosť protiruských sankcií a dokonca zaväzuje vládu, aby v budúcnosti za protiruské sankcie nehlasovala.tvrdí Danko.Uznesenie predložila SNS, za návrh hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Ak by sa opozícia nepokúsila o neúspešnú taktiku obštrukcie, 51 hlasov by na schválenie uznesenia nestačilo.konštatoval Danko na margo výmeny názorov v opozícii, kto nesie vinu za nezvládnuté hlasovanie.Slovenská národná strana podľa Danka stále apeluje na otvorenie diskusie o pravidlách voľby poštou pri parlamentných voľbách.povedal. Prípravu zmien vo volebnej legislatíve vo viacerých oblastiach bude mať podľa neho na starosti koaličná pracovná skupina.naznačil Danko.