DANKO: Pellegrini mohol byť kandidátom vládnej koalície, odmietol to

Bratislava 13. januára (Teraz.sk) – Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini mohol byť prezidentským kandidátom vládnej koalície, ale pri tvorbe koaličnej zmluvy sa o tom odmietol baviť. Hoci v médiách zdôrazňuje, že má záujem o hlasy voličov Slovenskej národnej strany (SNS), podporu SNS na stretnutí pred Vianocami odmietol. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.Rokovania s Petrom Pellegrinim o prezidentskej kandidatúre považuje Danko dnes už za uzavretú vec.konštatoval.Podľa Danka by mal Pellegrini ako koaličný kandidát v prezidentských voľbách vyššie šance a takto riskuje prehru.vyhlásil Danko, podľa ktorého Peter Pellegrini preceňuje výsledky predvolebných prieskumov.Predseda SNS zároveň deklaroval, že jeho strana je pevným článkom vládnej koalície a jej súdržnosť neoslabuje.tvrdí Danko.Slovenská národná strana má podľa neho skúsenosť aj so spoluprácou s Ivanom Korčokom, ktorý bol vo vláde Roberta Fica s účasťou SNS štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí.tvrdí Danko. SNS preto podľa neho v aktuálnom čase neuvažuje o podpore Korčoka ani Pellegriniho.Pokiaľ v prezidentských voľbách nebude kandidovať líder Smeru-SD Robert Fico, SNS podľa Danka absolvuje ešte rokovanie so Štefanom Harabinom a následne o prezidentskej kandidatúre definitívne rozhodne predsedníctvo strany. Danko v tejto chvíli nepotvrdil ani nevyvrátil, že by kandidátom napokon mohol byť on osobne. Potrebných 15.000 podpisov na občianskej petícii však preventívne vyzbierali už v priebehu sviatkov.vyhlásil Danko.O post prezidenta sa chce uchádzať aj europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý v parlamentných voľbách tiež figuroval na kandidátnej listine SNS.tvrdí Danko.Slovenská národná strana má podľa neho ambíciu prelomiť negatívny trend z predchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a dosiahnuť jeden až dva europoslanecké mandáty.povedal. Značka SNS podľa neho naďalej spája národne orientované osobnosti.tvrdí.Na ministerstve kultúry aj životného prostredia podľa neho ministerka Martina Šimkovičová aj Tomáš Taraba aktuálne prehodnocujú doterajšie využívanie zdrojov.povedal Danko s tým, že ho po nástupe na nové ministerstvo cestovného ruchu a športu očakáva aj od Dušana Keketiho.SNS podľa neho šport a turistický ruch podporovala aj v rokoch 2016-2020, kedy bola súčasťou vlády, a teraz v tom chce pokračovať aj prostredníctvom nového ministerstva.uzavrel predseda SNS.