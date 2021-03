DANKO: Prezidentka Zuzana Čaputová by mala predstúpiť pred parlament

Bratislava 26. marca (Teraz.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová by sa nemala obmedziť iba na prijímanie demisií ministrov a poskytovanie stanovísk z prezidentského paláca, ale mala by so svojou víziou riešenia vládnej krízy predstúpiť pred Národnú radu SR. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.konštatoval Danko.Osobne očakáva, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) demisiu nepodá a pôjde v rokovaniach až na hranu.upozornil Danko.Dodal, že predseda vlády Matovič možno napokon nazbiera v parlamente tesnú väčšinu, na druhej strane sa však situácia môže pomerne rýchlo otočiť aj iným smerom.pripustil predseda SNS.Danko podľa vlastných slov zažil v minulom volebnom období dve vládne krízy, ktoré vyústili v prvom prípade do výmeny ministra a v druhom až k pádu vlády a kreovaniu novej.povedal Danko.dodal.Tvrdí, že členmi predchádzajúcej vlády boli klasické politické strany, ktoré mali svoje štruktúry, dnes sú to skôr neštandardné subjekty a o obsahu politiky rozhodujú v prvom rade osobnosti lídrov.tvrdí Danko.Konštatuje, že epidémia koronavírusu je aj v Rakúsku, ale ľudia tam majú mnoho vyššiu dôveru k spôsobu, ako s ňou štát bojuje.pýta sa Danko.Za pozitívny krok zo strany premiéra označil rozhodnutie podpísať kontrakt na dovoz vakcín Sputnik V.povedal Danko. Dodal, že svoje kontakty v Ruskej federácii využil na podporu získania vakcín pre Slovensko aj on osobne. Celkovú štátnu stratégiu v boji s koronavírusom však označil za chaotickú.Za východisko z krízy považuje predčasné voľby a za cestu k nim referendum, ktoré začala minulý rok ako prvá presadzovať práve Slovenská národná strana.uzavrel Danko s tým, že odovzdanie podpisov prezidentke očakáva koncom apríla alebo začiatkom mája.