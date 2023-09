DANKO: Problém migrantov je treba riešiť spolu s Orbánom a celou V4

Bratislava 15. septembra (Teraz.sk) – Problémy s rastúcimi počtami migrantov je potrebné riešiť v koordinácii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a celou Vyšehradskou skupinou (V4). V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.Prípadná zmena slovenského tlačiva na potvrdenie pre cudzincov by podľa neho situáciu nijako zásadne neovplyvnila. Väčší význam by podľa neho malo výrazné posilnenie ochrany slovensko-maďarskej hranice, najlepšie v koordinácii so spoločnými krokmi štátov V4.povedal Danko.Základný problém totiž podľa neho vzniká na úrovni Európskej únie, ktorá nevenuje dostatočnú pozornosť ochrane spoločnej hranice. V Bruseli má podľa Danka vyššiu váhu spoločný postoj V4, ako individuálne iniciatívy.Poslanci, ktorí idú do volieb na kandidátnej listine SNS, podľa neho v nepodporili konanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom novelizovať zákon o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov preto, že ju považovali za zbytočnú.tvrdí Danko.Slovenská národná strana je však podľa neho ochotná podporiť rokovanie parlamentu na tému migrácie a preto jej poslanci spolu so zákonodarcami za Hlas-SD a Smer-SD iniciovali konanie novej mimoriadnej schôdze.Incident na tlačovej konferencii Smeru-SD zo stredy (13.9.), kde došlo k fyzickej konfrontácii bývalého predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) a exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), považuje Danko za problém z medzinárodného hľadiska.povedal Danko.Myslí si, že sa politici Smeru-SD nechali od lídra OĽANO vyprovokovať.povedal Danko.Dodal, že Slovensko potrebuje prekonať aktuálnu etapu extrémne konfrontačnej politiky.vyhlásil Danko. Dúfa, že vo voľbách porazia strany Richarda Sulíka, Igora Matoviča a Borisa Kollára a Michalovi Šimečkovi (Progresívne Slovensko) neumožnia ísť do vlády.SNS podľa neho o prezidentskom kandidátovi rozhodne až po parlamentných voľbách, chceli by však, aby to bol skúsený politik. Aktuálna prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa neho nedokáže vyrovnať s výzvami, ktoré pred ňu kladie jej funkcia práve kvôli nedostatku skúseností.vyhlásil Danko.