DANKO: Ak by Žitňanská trvala na Istanbule, táto vláda vôbec nevznikne

Novela rokovacieho poriadku

Mikrointerview s Andrejom Dankom

-Prečo ste sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu NRSR tak krátko pred voľbami?-

Je to mimoriadna schôdza, ak dostanem 30 podpisov poslancov, musím ju do siedmich dní zvolať. Je to aj o Smere-SD a SNS a najmä sú to vládne návrhy. Pôvodne som očakával aj iné návrhy, myslel som, že bude riešená otázka mýta, prípadne iné sociálne zákony, ale prišli z vlády tieto. Myslím si, že parlament má pracovať do poslednej chvíle.



-Prečo ste obštrukciu poslancov okolo Miroslava Beblavého, ktorí blokovali rečnícky pultík vyriešili prinesením nového až po dvoch dňoch?

Verím, že ľudia pochopia a na konci dňa s rozvahou pristúpia k urnám, lebo pán Matovič je nebezpečný aj sám pre seba. A pán Beblavý chcel s pánom Poliačikom získať tie percentá, ktoré má dnes on. Lebo takouto politikou Igor Matovič v Národnej rade získaval body. Robil tam teátro, nosil do sály rôzne pomôcky.



Myslím si, že im to nevyšlo. Ale keby som s tými pultíkmi konal hneď, hrozil konflikt, emócie boli silné. Rátal som s tým, že im hlavy vychladnú. Nerátal som s tým, že pán Beblavý, nech už je akýkoľvek, ale má vzdelanie, že si dá pyžamo, spacáčik a bude spať v rokovacej sále. Že si pán Poliačik dovolí ležať tam pod stolom, objednať si pizzu, vyťahovať farebné ponožky, fotiť si ich pri štátnom znaku. Myslím si, že dosiahli politické dno a na konci dňa pomohli iným lídrom opozície.

Dôchodky, dane a podnikové byty

Stíhačky a vzťahy

Kandidátna listina a politika SNS

Prvých desať mien na kandidátnej listine SNS

1. Andrej Danko, JUDr., 45 r., poslanec NR SR, Miloslavov

2. Jaroslav Paška, Ing. arch., 65 r., poslanec NR SR, Bratislava

3. Eva Smolíková, Mgr., 56 r., poslankyňa NR SR, Dolný Ohaj

4. Anton Hrnko, PhDr., CSc., 65 r., historik, Stupava

5. Gabriela Matečná, Ing., 55 r., ministerka, Bratislava

6. Štefan Zelník, MUDr., PhD., 65 r., poslanec NR SR, Žilina

7. Tibor Bernaťák, JUDr., 45 r., poslanec NR SR, Bratislava

8. Dušan Tittel, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Bratislava

9. Karol Farkašovský, PhD., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava

10. Rudolf Urbanovič, Ing., 59 r., štátny tajomník, Liptovský Mikuláš

Bratislava 25. februára (Teraz.sk) – Téma Istanbulského dohovoru bola predmetom diskusií koaličných strán už v čase skladania aktuálnej vlády, parlament ju v priebehu volebného obdobia dva krát odmietol a tretí krát sa k nej vrátil na aktuálnej schôdzi kvôli názoru pani prezidentky Zuzany Čaputovej, že doterajšie dve uznesenia neboli dostačujúce. V diskusii na Tablet.tv to ešte pred definitívnym hlasovaním parlamentu o Istanbulskom dohovore povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.povedal.Istanbulský dohovor podľa neho obsahuje sporné ustanovenia a používa termíny ako LGBTI-žena.tvrdí Danko.dodal.Ďalšie dva ciele SNS a Smeru-SD na aktuálnej schôdzi parlamentu, teda schválenie 13. dôchodku a dvojnásobné zvýšenie detských prídavkov, môže po schválení vetovať prezidentka. Ešte väčšia pravdepodobnosť prezidentského veta by bola podľa Danka v prípade úspechu zrušenia diaľničných známok.V tomto prípade však chce Andrej Danko dodržať svoje slovo, že ak sa väčšina ľudí v internetovej ankete na stránke SNS vysloví proti rušeniu známok, strana svoju iniciatívu prehodnotí.vysvetľuje, prečo chcela strana platenie diaľničných známok pre fyzické osoby úplne zrušiť.zhrnul Danko.V diskusii reagoval aj na situáciu, keď musel v parlamente riešiť obštrukciu poslancov okolo Miroslava Beblavého, ktorí dva dni a dve noci okupovali rokovací pult v pléne parlamentu. Na otázku, či neľutuje, že v čase novelizácie rokovacieho poriadku parlamentu nezriadil parlamentnú stráž, ktorá by takéto situácie riešila, odpovedal záporne.povedal Danko.dodal Danko. Tvrdí, že náš rokovací poriadok dnes v okolitých štátoch obdivujú a inšpiruje aj český parlament.zdôraznil Danko.Aj aktuálne rokovanie o 13. dôchodku podľa neho ukazuje, že štátu sa darí dostatočne na to, aby sa mohlo na dôchodky tlačiť. Rozhodne pritom odmieta kritiku opozície, že by bolo zvýšenie minimálnych dôchodkov, ktoré presadila jeho strana, nespravodlivé voči ľuďom, ktorí odviedli na odvodoch viac, dôchodok však nemajú oveľa vyšší ako minimálny. .povedal Danko.dodal na margo minimálnych dôchodkov. Zároveň upozornil, že SNS naviazala výšku minimálneho dôchodku na výšku priemernej mzdy, takže bude spolu s ňou automaticky rásť.povedal Danko.Pripomenul, že jeho strana priniesla rekreačné poukazy, ktoré významne oživili príjmy štátu z cestovného ruchu, zaviedla možnosť 13. platu oslobodeného od daní a odvodov, znížila DPH na základné potraviny a daň z príjmu pre fyzické osoby a živnostníkov s obratom do 100.000 eur.poznamenal.Slovenská národná strana má podľa neho kľúčovú zásluhu na tom, že platy učiteľov narástli za štyri roky dokopy viac ako o tretinu a výplatná páska vojaka je v priemere na úrovni 2000 euro.Kritiku, že Slovensko nemalo pristúpiť k nákupu amerických stíhačiek F-16 odmieta.vysvetľuje.tvrdí.vyhlásil.poznamenal Danko.Dodal, že mal dvakrát možnosť stretnutia s Vladimírom Putinom, má dobré vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom lavrovom, aj šéfom Dumy Vjačeslavom Volodinom.povedal Danko.Hornú časť kandidátnej listiny strany podľa neho tvoria ľudia, ktorí sa do parlamentu prebojovali už v roku 2016 a po celý čas boli oporou SNS.povedal.Zo 150 kandidátov sú iba dvaja nestraníci.upozornil.tvrdí Danko. Slovenská národná strana sa podľa neho zameriava na strednú triedu a v tomto volebnom období sa snažila presadiť čo najviac opatrení, ktoré by jej mohli pomôcť.uzavrel predseda SNS.