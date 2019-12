DANKO: Viem preukázať, že som pre ľudí niečo urobil. To nevie každý

Novela rokovacieho poriadku

Národná rada a šach

Parlamentná diplomacia

Otázka pre Andreja Danka:

-Ľudová strana Naše Slovensko vás kritizuje aj za nákup amerických nadzvukových stíhačiek. Nebolo by efektívnejšie využiť financie inak?-

Pán Kotleba svojho času tvrdil, že nakúpi lopaty a zníži vo VÚC nezamestnanosť. Toto je taká istá hlúposť. Teraz hovorí A, ale nehovorí B. Ak by sme ochranu vzdušného priestoru nemali zabezpečenú vlastnými silami, musíme platiť minimálne 50 miliónov ročne niektorému z okolitých štátov, aby nám chránil nebo. A nemali by sme nič vlastné, 1500 ľudí by sme museli vyhodiť na ulicu.

Bratislava 14. decembra (Teraz.sk) – V priebehu aktuálneho volebného obdobia Slovenská národná strana (SNS) podľa jej predsedu a zároveň predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka realizovala množstvo opatrení, ktoré pomôžu konkrétnym skupinám ľudí, k ďalším inšpirovala koaličných partnerov alebo podporila ich vlastné návrhy prosociálnych opatrení.povedal Danko v bilančnom rozhovore na Tablet.tv.V rezortoch školstva a obrany, ktoré mala SNS v gescii, došlo podľa Danka za štyri roky k výraznému rastu miezd.povedal Danko. Strana podľa neho presadila opatrenia na pomoc živnostníkom, mladým ľuďom, aj dôchodcom.povedal.Pre zamestnancov SNS presadila možnosť využívať rekreačné poukazy. Danko pripomenul, že vtedajší prezident Andrej Kiska rekreačné poukazy vetoval a parlament musel opatrenie presadiť proti jeho vôli. Už dnes je však podľa predsedu SNS vidieť pozitívne výsledky tohto opatrenia.povedal Danko.Pod podobným tlakom, ako boli rekreačné poukazy, je dnes podľa neho zvýšenie minimálnych dôchodkov v priemere o 50 eur, ktoré tiež presadila jeho strana.tvrdí Danko. Opozícia tomuto opatreniu vyčíta, že znižuje zásluhovosť a zvýšenie napríklad z 280 na 334 eur minimálneho dôchodku pri odpracovaní tridsiatich rokov dostanú rovnako ľudia s rôznymi výškami zárobku v priebehu produktívneho života. Na získanie minimálneho dôchodku už totiž bude stačiť preukázať len odpracované roky a nie aj presný príjem počas nich.reaguje Danko, podľa ktorého na zachovanie princípu zásluhovosti pri minimálnych dôchodkoch postačuje povinnosť preukázať odpracované roky.povedal Danko.Aktuálne jeho strana presadila novelou vznik možnosti stavať podnikové byty, ktoré by si po desiatich rokoch užívania mohli nájomcovia odkupovať do osobného vlastníctva. Predseda SNS je presvedčený, že nová legislatíva napomôže výstavbe tohto druhu bývania, keďže je výhodná pre samotných zamestnávateľov.tvrdí Danko.Dodáva, že pri presadzovaní nových opatrení býva pravidelne terčom kritiky. Napríklad, keď v roku 2016 presadil novelu rokovacieho poriadku NR SR, bola verejnosť dlhodobo konfrontovaná s názormi rôznych opozičných osobností, podľa ktorých bola novela v rozpore s ústavou. Keď tento rok Ústavný súd SR napokon definitívne rozhodol, že novela nie je v rozpore s ústavou, písalo sa o tom minimálne.Cieľom novely bolo podľa neho zefektívnenie práce Národnej rady a zabránenie kampaňovitým aktivitám poslancov, ktoré priamo nesúviseli s prácou parlamentu.poznamenal.povedal Danko.povedal.Dodal, že po skončení rokovania poslednej riadnej schôdze parlamentu si zástupcovia koaličných aj opozičných poslaneckých klubov navzájom zaželali veľa úspechov v ďalšej práci.poznamenal s tým, že by bolo dobre, ak by takéto pozitívne emócie dokázali zákonodarcovia prejavovať častejšie.Danko tvrdí, že parlament neprebral v dobrom stave, urobil však množstvo opatrení na zlepšenie jeho chodu.povedal.Aktuálne napríklad prebehol v priestoroch Národnej rady tretí ročník šachového turnaja s účasťou ruského šachového veľmajstra Anatolija Karpova. V simultánnom súboji si s ním zmeral sily aj Andrej Danko, Miroslav Šatan a Dušan Tittel.konštatoval Danko.Zároveň však dodal, že šach považuje za kráľovskú hru, ktorá by sa mala na školách učiť povinne.povedal.dodal Danko.Dôležitou súčasťou parlamentnej práce je podľa neho parlamentná diplomacia, v tomto volebnom období podčiarknutá tým, že Slovensko pol roka predsedalo celej Európskej únii.povedal Danko.V týchto štyroch rokoch sa napriek kritike časti opozície výrazne angažoval na zlepšení našich vzťahov s Ruskou federáciou.tvrdí.Dodáva, že na svoje dobré vzťahy s ruskými predstaviteľmi je hrdý.povedal Danko.Hoci určité pochopenie pre ruskú politiku formuluje aj predseda ĽS NS Marian Kotleba, opačne to podľa Andreja Danka neplatí.tvrdí Danko.Keďže Kotleba nosil na uniforme symbol, pod ktorým počas druhej svetovej vojny bojovali vojaci Slovenského štátu proti Červenej armáde, je podľa Danka pre Rusovuviedol Danko. Dodal, že na túto tému sa osobne rozprával aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.