DANKO: Sulíkovi, Matovičovi a Kollárovi sa vracia, čo zasiali

Bratislava 7. septembra (Teraz.sk) – Z lídrov bývalej vládnej koalície už dvaja, Boris Kollár (Sme rodina) a Richard Sulík (SaS), v politike skončili a zdá sa, že z posledného melie aj Igor Matovič (hnutie Slovensko). V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.Dodal, že týmto politikom sa vracia, čo zasiali v časoch svojej vlády.reagoval Danko na informáciu, že sa expredseda SaS rozhodol vrátiť poslanecký mandát v Národnej rade (NR) SR.Vyčíta mu napríklad, že opätovne zvýšil dane živnostníkom s obratom do 100 000 eur, ktorým pôvodne na základe návrhu SNS znížili daň z príjmu na 15 percent.dodal Danko na margo rozhodnutia politika SaS odísť z parlamentu.Podiel na vládnutí v predchádzajúcom volebnom období má podľa Danka aj Progresívne Slovensko (PS), ktoré sa k nemu nepriznáva.pripomenul.Od politikov hnutia Slovensko Danko očakáva, že sa môžu pokúsiť využiť na svoju propagáciu rokovania Národnej rady SR.povedal.Podpredsedovi Národnej rady SR poverenému vedením parlamentu, Petrovi Žigovi (Hlas-SD), by preto odporučil sprísniť zákon o rokovacom poriadku NR SR.tvrdí Danko.Hoci SNS nie je ochotná vymeniť post predsedu parlamentu za niektoré zo svojich ministerstiev, Andrej Danko nepovažuje tému za uzavretú.povedal.Upozornil, že ambíciu SNS obsadiť tento post podporil aj Smer-SD, ktorý má kľúčovú zásluhu na tom, že sa slovenským prezidentom stal expredseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.povedal Danko.Oslavy 80. výročia SNP považuje Danko za dôstojné a oceňuje aj komplexný priamy prenos, ktorý z nich urobila STVR. Pripomína, ako rezort obrany v gescii SNS pred piatimi rokmi prišiel s koncepciou vojenskej prehliadky v Banskej Bystrici.pripomenul.Tri ministerstvá v gescii SNS by podľa Danka mali pracovať v synergii tak, aby sa rozvoj životného prostredia, turistického ruchu, kultúry a športu navzájom dopĺňali. Napríklad zdroje z predaja emisií by sa mali využiť aj na podporu obnovy kultúrnych pamiatok.konštatoval Danko.dodal.