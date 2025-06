Danko: Uznesenie o nehlasovaní za sankcie voči Rusku v EÚ zarezonuje

Bratislava 5. júna (TASR) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je hrdý na uznesenie, v ktorom parlament zaviazal členov vlády, aby nehlasovali za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Rusku. Podľa neho to bude v EÚ rezonovať. Danko to uviedol vo štvrtok na tlačovej besede v Národnej rade (NR) SR.



„Som hrdý na to, že to parlament prijal. Chcem poďakovať poslancom SNS za statočnosť, ale aj poslancom Smeru za to, že sa pridali a na konci dňa sme dosiahli niečo, čo podľa mňa teraz v Európskej únii bude rezonovať,“ uviedol.







Schválené uznesenie podľa Danka jasne konštatuje, že protiruské sankcie spôsobujú slovenskému hospodárstvu škodu. „Chcem zdôrazniť, že Národná rada Slovenskej republiky ako prvá priznáva ekonomické škody, ktoré vznikajú tým, že nás západné štáty nútia odstrihávať sa od východného zdroja energií,“ prízvukoval Danko.



Za návrh z dielne koaličnej SNS vo štvrtok hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Išlo o celý klub SNS, väčšinu klubu Smeru-SD, ale aj niektorých zákonodarcov z Hlasu-SD a viacerých nezaradených. Proti hlasoval Ján Ferenčák (Hlas-SD), ďalších 23 najmä z klubu Hlas-SD sa hlasovania zdržalo. Opoziční poslanci sa na hlasovaní nezúčastnili.



Ferenčák pred novinármi zdôraznil, že Slovensko v minulosti 17-krát podporilo sankcie proti Rusku a z vlády podľa neho jasne zaznelo, že sankcie, ktoré nemajú priamy vplyv na Slovensko, podporí. „Takže v tomto prípade toto uznesenie, ktoré bolo prijaté, je scestné, pretože ho zaväzuje, aby bolo vždy proti a v tom prípade by sa Slovensko pridalo k Maďarsku a stále vetovalo všetky iné sankcie, ktoré nemajú dosah na Slovensko a ktoré zabraňujú iným krajinám, aby možno obchodovali s Ruskou federáciou,“ zhodnotil poslanec. Uznesenie podľa neho nie je právne záväzné a premiér nemá povinnosť podľa neho konať.



Podľa opozičného PS toto hlasovanie ukázalo, že sa koaličné strany nevedia dohodnúť ani v základných veciach zahraničnej politiky. Podľa predsedu PS Michala Šimečku to, ako bude krajina vystupovať v EÚ, je zodpovednosťou vládnej koalície. Ak bude sankcie vetovať, pre Slovensko by to podľa neho bola hanba. „Slovensko je dnes v izolácii a pozerajú na nás cez prsty spolu s Maďarskom. Je to jej zodpovednosť. A to, že sme dnes v izolácii a že má Slovensko taký slabý hlas a že so Slovenskom sa nikto nerozpráva, je zodpovednosťou tejto vlády,“ doplnil Šimečka.