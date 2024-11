DANKO: Verím, že rokovania Trumpa s Putinom ukončia vojnu na Ukrajine

Bratislava 20. novembra (Teraz.sk) – Predseda SNS Andrej Danko v TASR TV prirovnal očakávané mierové rozhovory novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom k dialógu Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana, ktorý pred rokmi ukončil studenú vojnu.Naopak, za ohrozenie mieru v Európe považuje líder SNS rozhodnutie končiaceho prezidenta USA Joa Bidena povoliť Ukrajine využitie amerických rakiet dlhého doletu aj na ruskom území.povedal Danko.Pripomenul, že požiadal zastupujúceho predsedu Národnej rady Petra Žigu (Hlas-SD) o povolenie, aby ako podpredseda parlamentu mohol v priebehu druhého januárového týždňa vycestovať na návštevu Ruskej federácie. Chcel by sa tam stretnúť so šéfom ruskej Dumy Vjačeslavom Volodinom, ale aj ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.tvrdí Danko.Nominanti SNS sú podľa neho v komunikácii so zahraničnými partnermi aktívni, minister životného prostredia Tomáš Taraba nedávno rokoval s talianskym ministrom infraštruktúry a dopravy Matteom Salvinim a ministerka kultúry Martina Šimkovičová aktívne komunikuje s maďarskou stranou pripravovanú novelu zákona o štátnom jazyku.S Maďarskom podľa Danka rokuje aj ministerstvo športu, keďže nám ponúkajú možnosť organizácie viacerých spoločných športových podujatí.pripomenul Danko s tým, že v rámci súčasťou ich návrhu by mohla byť aj spolupráca so slovenskou stranou. Na otázku, či je v čase konsolidácie verejných financií efektívne investovať 20 miliónov eur do výstavby atletickej haly v Šamoríne, Danko reagoval, že českí aj maďarskí susedia postavili niekoľkonásobne drahšie a väčšie haly.tvrdí Danko. Dodáva, že šport nie je iba cesta k zdravému životnému štýlu, ale aj podnikateľské odvetvie, ktoré dokáže generovať nemalé finančné zdroje.Na margo situácie v koalícii Danko pripomenul, že SNS ako najstaršia politická strana na Slovensku dala možnosť kandidovať do parlamentu aj predstaviteľom národných síl, ktorí neboli jej členmi.upozornil s tým, že SNS sa snažila vytvoriť všetky podmienky na to, aby bol medzi ňou a jej kandidátmi čistý vzťah.V dôsledku rozhodnutia troch poslancov okolo Rudolfa Huliaka vystúpiť z poslaneckého klubu SNS však teraz môže koalícia podľa Danka s istotou počítať len s podporou tesnej väčšiny 76 poslancov.povedal Danko s tým, že na jar budúceho roku si koalícia bude musieť sadnúť a vyhodnotiť situáciu tak v politickej, ako aj ekonomickej oblasti.naznačil predseda SNS.