DANKO: Vládni politici sa stále na niečo vyhovárajú

Bratislava 6. apríla (Teraz.sk) – Povinnosťou vládneho kabinetu je hľadať riešenia problémov aj v krízovej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu alebo konfliktom na Ukrajine a nie sa stále vyhovárať na ťažké podmienky alebo činnosť bývalých vlád. Pri hodnotení prvej polovice volebného obdobia to v TASR TV povedal predseda SNS Andrej Danko.vyhlásil.tvrdí Danko.Najlepšie sa podľa neho bude dať porovnať výkon aktuálnej a bývalej vládnej koalície po skončení štvorročného volebného obdobiapovedal Danko.Na poznámku, že podľa koaličných politikov vláda zdedila napríklad Štátne hmotné rezervy v stave absolútne nepripravenom na krízy typu pandémie alebo veľkej migračnej vlny, Danko odpovedal, že na tieto výzvy neboli pripravené hmotné rezervy žiadneho európskeho štátu.vyhlásil Danko.Za pozitívum činnosti aktuálnych vlád považuje to, že nezrušili niektoré opatrenia z minulého volebného obdobia, napríklad rekreačné poukazy, ktoré podľa neho pomohli slovenskému cestovnému ruchu v ťažkom čase pandémie.pripomenul Danko.konštatoval predseda SNS.Na druhej strane, za negatíva súčasného volebného obdobia považuje zrušenie možnosti vyplatiť zamestnancom do 500 eur bez daní a odvodov vo forme 13. alebo 14. platu, zrušenie obedov v školách zadarmo alebo zrušenie automatického zvyšovania minimálnych dôchodkov.Plán obnovy a nadväzujúce reformy Danko za silnú stránku vládnej politiky nepovažuje.tvrdí.Na margo pomoci odídencom Ukrajiny Danko povedal, že štát si objednal súkromnú firmu na činnosti, ktoré mal zabezpečiť sám.konštatoval s tým, že úlohou štátu je organizovať pomoc tak, aby sa nedala zneužívať.Danko tvrdí, že Slovenská národná strana nie je, ale pragmaticky presadzuje slovenské záujmy.vyhlásil.Za alternatívu k súčasných vládnym stranám v nadchádzajúcich komunálnych voľbách považuje spoluprácu SNS so Smerom-SD a Hlasom-SD.tvrdí Danko.uzavrel Danko.