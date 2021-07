DANKO: Voľby boli plné emócií a zvolení nepripravení ľudia

Protesty a očkovanie

Bratislava 18. júla (Teraz.sk) – Posledné parlamentné voľby boli plné emócií, voliči nečítali programy politických strán a nebrali do úvahy ani to, čo pre nich bývalé vládne subjekty za štyri roky urobili. A dnes sa začínajú zamýšľať nad tým, že boli zvolení ľudia nepripravení na riadenie štátu. V diskusii na TASR TV to vo štvrtok 15. júla doobeda povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.pripomenul rezorty, ktoré mala na starosti jeho strana. Dodal, že zaviedli dovolenkové poukazy, možnosť zvýhodnene vyplácať odmeny formou 13. a 14. platu, zaviedli paušálne výdavky pre živnostníkov a pre nich, ako aj firmy do určitého obratu, znížili DPH na 15 percent.tvrdí Danko.Predseda SNS je presvedčený, že aktuálne preferencie strany na úrovni tesne nad tromi percentami dokáže do volieb zvýšiť tak, že sa znovu dostane do parlamentu.povedal.S rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý neumožňuje skrátenie volebného obdobia formou referenda, sa Danko nestotožňuje.tvrdí Danko.dodáva Danko s tým, že SNS sa aktuálne sústreďuje na budúce župné a komunálne voľby.Danko podporuje aj občianske protesty proti rozhodnutiu ÚS SR o neústavnosti skrátenia volebného obdobia referendom a politike štátu v boji proti pandémii.povedal.tvrdí Danko. V diskusii zopakoval aj to, že sa snažil pomáhať Slovensku v čase rokovaní o nákupe Sputnika V, aj v čase, keď Rusko kúpilo naspäť neuvyužité vakcíny, ktorým v najbližšom čase hrozila expirácia.