DANKO: Z rokovania NR SR som zhrozený, ja by som to nikdy nedovolil

Bratislava 24. júna (Teraz.sk) – Rokovanie poslednej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v tomto volebnom období prebieha chaoticky a hlasovania sú prakticky nepredvídateľné. V TASR TV to povedal predseda SNS a zároveň bývalý predseda parlamentu Andrej Danko.Každý, kto rozumie fungovaniu parlamentu, podľa neho musí byť z priebehu aktuálneho rokovania zhrozený.povedal Danko.Rokovanie parlamentu označil za deštrukciu štátu v priamom prenose.vyhlásil predseda SNS. Danko tvrdí, že v tomto volebnom období už nemá žiadne očakávania od parlamentu, ale ani od úradníckej vlády.tvrdí Danko.Ak by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu skôr, koaličné strany by podľa neho súhlasili aj s júnovým termínom parlamentných volieb. Takto bude podľa Danka ďalšie tri mesiace vládnuť dočasný kabinet bez mandátu od Národnej rady.Časté striedanie vlád v tomto volebnom období je podľa neho spôsobené tým, že sa k moci dostali politické strany, ktoré na vládnutie neboli pripravenépovedal.Na margo toho, že jeho vlastná strana sa v roku 2020 do parlamentu ani nedostala, Danko povedal, že svoje chyby analyzovali.pripustil. Tvrdí, že bol príliš otvorený a veril aj ľuďom, ktorí si to nezaslúžili.konštatoval.Aktuálny tím, v ktorom okrem členov SNS figuruje aj množstvo externých osobností, považuje Danko za silný. V čele kandidátnej listiny je predseda a traja podpredsedovia SNS, nasledovaní Tomášom Tarabom zo strany Život-NS. K ďalším menám na kandidátke bude patriť na 12. mieste Martina Šimkovičová, 18. miesto patrí Milanovi Belicovi. Na poslednom mieste kandidátky je Rudolf Huliak, predseda Národnej koalície/Nezávislí Kandidáti.Na kandidátke sú tiež Adam Lučanský, Miroslav Radačovský, Michal Radačovský a Roman Michelko. Kandidátka je dotvorená členmi SNS, primátormi a starostami z radov SNS.“ reagoval Danko, či sa v prípade vstupu do NR SR neobáva rozpadu poslaneckého klubu.SNS pôjde do parlamentných volieb tradične s agendou silného štátu, podpory cestovného ruchu a športu, ako aj dostavby diaľnic a nemocníc. Podobne ako v minulom volebnom období chcú presadzovať zvyšovanie minimálnych dôchodkov.vyhlásil Danko.