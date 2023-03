Vedci našli v zlatom poklade najstarší runový odkaz na boha Odina

Kodaň 13. marca (TASR) - Dánski vedci oznámili, že na zlatom disku objavenom v západnom Dánsku v roku 2020 identifikovali najstarší známy nápis odkazujúci na vikinského boha Odina. TASR informuje podľa správy AP.



Nápis na zlatom disku je dôkazom o uctievaní Odina už v 5. storočí. To je najmenej o 150 rokov skôr ako doteraz najstarší známy odkaz na brošni z južného Nemecka, datovaný do druhej polovice 6. storočia. Potvrdila to odborníčka na runové písmo Lisbeth Imer z Národného múzea v Kodani.



Disk s runami bol súčasťou asi kilogramového zlatého pokladu v dedine Vindelev v strednom Jutsku. Bolo v ňom niekoľko medailónov veľkosti tanierov a rímskych mincí prerobených na šperky.



Podľa odborníkov mohol byť poklad pred 1500 rokmi ukrytý do zeme pred nepriateľmi alebo ako obeta na upokojenie bohov. Zlatý brakteát (tenký ozdobný prívesok) niesol nápis "Je to Odinov muž", čo pravdepodobne odkazuje na neznámeho vládcu.



"Je to jeden z najlepších runových nápisov, aké som kedy videla," povedala Imer. Runy sú symboly, ktoré vikinské kmene v severnej Európe používali na písomnú komunikáciu.



Podľa Národného múzea v Kodani, kde je Vindelevský poklad vystavený, sa v severnej Európe našlo viac ako 1000 brakteátov. Odin bol jedným z hlavných bohov severskej mytológie, často bol spájaný s vojnou a s poéziou.



"Každý runový nápis (je) životne dôležitý pre lepšie chápanie minulosti," povedal Krister Vasshus, špecialista na staroveké jazyky. "Keď sa objaví nápis tejto dĺžky, je to samo o sebe úžasné."



"Tento druh mytológie nás môže posunúť ďalej a prinútiť znovu preskúmať všetkých ostatných 200 brakteátových nápisov, ktoré poznáme," povedala Imer.



Počas svojej vrcholnej éry Vikingovia v rokoch 793 až 1066 podnikali lúpežné nájazdy a kolonizovali rozsiahle územia v celej Európe. Ako dobrí moreplavci sa dostali až do Severnej Ameriky.