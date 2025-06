Dánsko vyvíja systém,ktorý predpovie,kedy bude Arktída v lete bez ľadu

Kodaň 27. júna (TASR) - Dánsky meteorologický inštitút (DMI) v piatok informoval, že vyvíja systém IcyAlert, ktorý bude predpovedať, kedy bude Arktída v lete bez ľadu, a bude tak možné predvídať dôsledky pre klímu na planéte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„IcyAlert je navrhnutý tak, aby poskytoval poznatky a včasné varovania, na základe ktorých bude môcť spoločnosť konať,“ uviedla výskumníčka z DMI a vedúca celého projektu Tian Tian.



Systém vyvinutý vedcami v Dánsku i Belgicku bude využívať umelú inteligenciu, pokročilé klimatické modelovanie a kauzálnu analýzu na predpovedanie, kedy bude Arktída v lete bez ľadu, a „na posúdenie globálnych klimatických dôsledkov“. IcyAlert a jeho prvé výstrahy by mali byť dispozícii už od roku 2028.



Topenie tzv. morského ľadu urýchľuje otepľovanie Arktídy, ktoré je štyrikrát rýchlejšie než na zvyšku planéty. DMI tvrdí, že k arktickým letám úplne bez ľadu by mohlo začať dochádzať už o pár rokov, a to začiatkom 30. rokov 21. storočia.



Očakáva sa, že takýto vývoj situácie prispeje k ešte extrémnejším vlnám horúčav i búrok, ako aj k narušeniu ekosystémov či rybolovu.