DÁVAJTE SI POZOR: Cestári i SHMÚ varujú pred hmlou

Bratislava 16. novembra (TASR) - Hmla, ktorá obmedzuje dohľadnosť na 100 m je v sobotu ráno v lokalitách Rusovce, Turany, Podtureň, Vrútky a Spišská Stará Ves. Ešte výraznejšie, len na 50 m znižuje hmla viditeľnosť v lokalitách Važec, Východná a Dovalovo. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na stránke zjazdnost.sk



Na hmlu, ktorá môže komplikovať situáciu v doprave upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydaná výstraha sa týka stredného Slovenska a časti východného Slovenska v regiónoch Spiš, Šariš a Gemer. Rovnako tak Bratislavského kraja s výnimkou okresu Malacky.



Výstraha platí do 09.00 h, pre Bratislavu a okresy Senec a Pezinok do 10.00 h.