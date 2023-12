DÁVAJTE SI POZOR: Na celom území SR sa bude tvoriť hmla a poľadovica

Bratislava 19. decembra (TASR) - Od utorkového podvečera do stredajšieho (20. 12.) predpoludnia sa na celom Slovenska vyskytne hmla, rovnako bude hroziť i tvorba poľadovice. Vo vydaných výstrahách na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Očakávaná hmla môže znížiť dohľadnosť na 50 až 200 metrov," konkretizujú meteorológovia v prípade výstrahy, ktorá začína platiť o 17.00 h. Varujú, že spolu s poľadovicou môže hmla komplikovať dopravu.



SHMÚ ďalej pripomína, že v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier platí až do piatkového (22. 12.) rána výstraha pred silným vetrom na horách.